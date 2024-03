Cette plateforme de streaming légale coûte moins de trois euros par mois et propose des films et séries cultes

S'abonner à ce service est sans grand risque : il offre sept jours pour l'essayer gratuitement.

Elles sont devenues parties intégrantes de notre quotidien. Depuis leur arrivée, les plateformes de vidéo à la demande ont su conquérir le cœur et les soirées des Français. Pour preuve : d'après une étude de BearingPoint, 65% d'entre eux possèdent au moins un abonnement de SVOD parmi les trois les plus importants : Netflix, Amazon Prime Vidéo et Disney. Pourtant, leurs prix n'ont cessé d'augmenter.

Pour Netflix, sa formule "Premium" est passée de 11,99 euros en 2014 à 19,99 euros en 2023. Le 1er novembre 2023, l'offre de Disney+ a augmenté de 33% passant de 8,99 euros à 11,99 euros. Alors, "pour réduire leur coût d'abonnement", 63% des répondants de l'étude de BearingPoint, "seraient prêts à passer à une offre packagée".

Néanmoins, pour égayer les soirées des téléspectateurs, une alternative moins chère existe. Un service de vidéo à la demande qui coûte 2,99 euros par mois en abonnement mensuel, sans engagement, et 29,99 euros s'il est pris pour un an, soit 2,49 euros par mois. En cas de souscription, il est possible de bénéficier d'un test de sept jours. Lancé, ce service revendique mettre à disposition plus de 15 000 programmes : des milliers d'émissions, de films, des documentaires, mais aussi des centaines de pièces de théâtre et de séries.

Parmi les séries, on trouve Madame est servie, Chapeau Melon et bottes de cuir, ou encore les Shadoks, sans compter les "Il était une fois…" la vie, l'homme, l'espace ou les explorateurs. Actuellement, il est également possible de visionner l'épisode pilote de la série culte des années 70 "Starsky et Hutch", avant de voir arriver ses quatre saisons sur la plateforme le 18 mars prochain. Côté films, deux sont notamment notés 96% par les critiques sur le site spécialisé Rotten Tomatoes : Hiroshima mon amour, réalisé par Alain Resnais et Masculin Féminin, de Jean-Luc Godard. La palme d'or du festival de Cannes 1984 : Paris, Texas de Wim Wenders est aussi disponible pour les abonnés.

Lancée en 2020 par l'Ina (Institut national de l'audiovisuel), cette plateforme, qui porte le nom de Madelen, se démarque aussi des autres offres américaines par la possibilité de revoir des émissions de télévision française. Des nouvelles comme Affaires sensibles, présentée par Fabrice Drouelle, ou Rembobin'Ina animée par Patrick Cohen. Mais surtout des anciennes comme Apostrophes présenté par Bernard Pivot, L'Histoire en question par Alain Decaux.

Ces deux émissions parleront sans doute plus aux générations les plus âgées, mais cela peut être une opportunité. En effet, il est possible d'offrir l'abonnement à ce service à une personne de votre choix pour un an pour 29,99 euros ou pour six mois au prix de 16,99 euros.