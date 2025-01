Cette star internationale de Youtube veut racheter TikTok aux Etats-Unis

La vente forcée de TikTok aux États-Unis attire les convoitises des plus grands noms de la tech.

Depuis le 18 janvier 2025, l'histoire de TikTok aux États-Unis prend un tournant décisif. Le président Trump, fraîchement investi, a accordé le 21 janvier un délai de 75 jours pour finaliser la vente, après une brève interruption du service qui a secoué les millions d'utilisateurs américains. Le réseau social chinois, contraint de céder 50% de ses parts américaines, se retrouve au cœur d'une bataille d'investisseurs aussi prestigieux qu'inattendus.

Cette situation sans précédent dans l'histoire des réseaux sociaux révèle les enjeux géopolitiques et économiques colossaux qui se jouent autour de cette application devenue phénomène mondial. La décision présidentielle a déclenché une course effrénée entre les potentiels acquéreurs, avec des estimations atteignant les 50 milliards de dollars, selon CFRA Research.

Les grands noms de la tech américaine se bousculent dans cette compétition acharnée. Larry Ellison, le cofondateur d'Oracle, bénéficie ouvertement du soutien présidentiel. L'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin assemble son groupe d'investisseurs, tandis que Kevin O'Leary, la star de Shark Tank, propose 20 milliards de dollars cash. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, voit son nom circuler dans les discussions aux côtés de Microsoft et Perplexity.

Mais un outsider inattendu s'est positionné. Un créateur de contenu, véritable phénomène sur Internet, pourrait faire trembler les géants de la Silicon Valley. Avec un empire sur les réseaux comptabilisant plus de 500 millions d'abonnés à travers ses différentes plateformes, une audience qui lui a permis de générer des revenus impressionnants de 85 millions de dollars en 2024. Quant à sa fortune personnelle, elle est estimée à 480 millions d'euros. A seulement 25 ans, il est l'homme qui incarne parfaitement la nouvelle génération d'entrepreneurs digitaux.

"Okay fine, I'll buy TikTok so it doesn't get banned", tweete le 13 janvier Jimmy Donaldson, alias MrBeast, le Youtubeur le plus suivi au monde. Les événements s'enchaînent rapidement. Le 15 janvier, il annonce sortir d'une "réunion avec des milliardaires". Le 20 janvier, depuis son jet privé, il déclare dans une vidéo être "sur le point de soumettre une offre officielle".

L'Associated Press révèle alors l'association du créateur aux 340 millions d'abonnés sur YouTube et 113 millions sur TikTok, avec un consortium d'investisseurs mené par Jesse Tinsley, fondateur d'Employer.com. Dans un communiqué ce dernier ne révèle pas le montant de l'offre de MrBeast et consorts, qui serait "entièrement en espèces". Le 22 janvier, le représentant de MrBeast nie et précise que ce dernier mène "des discussions actives avec plusieurs acheteurs potentiels".

Alors que le compte à rebours se poursuit, la star de Youtube pourrait réaliser une première historique : un influenceur prenant le contrôle d'un réseau social majeur. La réponse le 5 avril.