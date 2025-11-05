Comment Reddit a capitalisé sur son passé pour renaître à l'heure de l'IA

S'il passe souvent sous les radars des observateurs de la tech, Reddit accumule les bonnes performances économiques depuis son entrée en bourse réussie l'an dernier. Un succès qui vient de faire de son fondateur un milliardaire.

Loin des projecteurs braqués sur l'IA, Reddit construit son empire économique. Au troisième trimestre, le site communautaire américain a vu son chiffre d’affaires grimper de 68% d’une année sur l’autre, et son revenu net passer de 30 millions de dollars à 163 millions. L’entreprise estime en outre pouvoir battre les projections de Wall Street au quatrième trimestre, avec un chiffre d’affaires situé entre 655 et 665 millions de dollars, contre 638 pour les analystes. Son nombre d’utilisateurs actifs journaliers uniques a également cru de 19% d’une année sur l’autre pour atteindre 116 millions, battant les estimations, situées à 114 millions.

Suite à ces bons résultats, l’action de l’entreprise a bondi, permettant à son cofondateur et directeur général, Steve Huffman, d’atteindre le statut de milliardaire avec une fortune estimée à 1,2 milliard de dollars. Une belle réussite pour une entreprise qui n’est devenue profitable qu’il y a un an.

Une relique du vieux web

L’aventure Reddit a démarré en 2005, date à laquelle Steve Huffman cofonde Reddit avec son colocataire et ami de fac, Alexis Ohanian. Les deux comparses bénéficient d’un versement initial du Y Combinator et utilisent leurs économies pour financer le reste. Leur objectif est alors de proposer “la une de l’Internet” : dans un web encore fortement marqué par les forums et sites communautaires (les réseaux sociaux sont tout juste bourgeonnants), les deux cofondateurs entendent construire un site de référence où les utilisateurs peuvent débattre de tous les sujets en vogue sur la toile. En accord avec les canons du web de l’époque, le site est anonyme, les utilisateurs utilisant des pseudos. L’ancrage de Reddit dans son époque, et le fait que le design du site ait assez peu évolué depuis ses débuts, en font aujourd’hui, à l’instar de Wikipédia, une relique d’un web révolu, communautaire et participatif, ce qui lui confère un certain charme et rend sa réussite quelque peu surprenante.

Plusieurs fonctionnalités contribuent au succès des débuts et deviennent rapidement la marque de fabrique du site. Les utilisateurs peuvent rejoindre des fils communautaires correspondant à leurs intérêts, les Subreddits, gérés par des modérateurs bénévoles, là encore sur le modèle des forums de l’époque. Un mécanisme de vote permet de mettre en valeur les messages les plus utiles et populaires pour les rendre rapidement visibles aux yeux de tous. Les utilisateurs dont les contenus sont plébiscités par les autres gagnent des points de Karma, qui leur permettent de gagner de la crédibilité et du prestige aux yeux des autres. Ce système permet de riches conversations où les utilisateurs passionnés par un même sujet peuvent entrer dans des tunnels d’érudition, la substantifique moelle de leurs échanges étant ensuite extraite et rendue rapidement accessible aux yeux de tous grâce au système de votes, la modération empêchant quant à elle les dérives.

Reddit lance également, à partir de 2009, son format AMA, pour Ask Me Anything : une personnalité crée un Subreddit, postant un message invitant les utilisateurs à lui poser des questions sur une plage horaire limitée, auxquelles l’invité répond directement par écrit, créant une session d’échange informelle et conviviale. Le président Barack Obama se prête au jeu en 2012, mais aussi Bill Gates, Elon Musk, Emma Watson, Stephen King ou encore David Attenborough, générant chaque fois des milliers de postes. Les personnalités ne répondent bien sûr qu’aux plus populaires d’entre eux, ce qui montre que la communauté de confiance bâtie par Reddit est essentielle à son bon fonctionnement.

Durant la première moitié des années 2010, Reddit connaît toutefois une période difficile, alors qu’un manque de rigueur dans la modération entraîne le partage de contenus pédopornographiques, racistes, de photos de célébrités dénudées et de toutes sortes de réflexions conspirationnistes sur sa plateforme. Le site est alors menacé de devenir les poubelles du web. Un temps écarté, Huffman revient aux manettes en 2015. Grâce à des millions récoltés auprès d’investisseurs aussi prestigieux que Peter Thiel et a16z, il met en place des mesures de modération musclées afin de nettoyer le site des contenus les plus litigieux. Quitte à s’attirer les foudres d’une partie de sa communauté attachées aux principes de liberté d’expression et de gestion décentralisées qui avaient jusqu’ici constitué l’ADN du site. Mais la méthode fonctionne.

Comme de nombreuses sociétés web, Reddit profite à plein de la pandémie, engrangeant des hausses importantes du nombre et de l’engagement des utilisateurs. Un succès qui le propulse jusqu’à son entrée en bourse réussie en mars 2024.

Reddit surfe sur la vague de l’IA générative

Depuis, la plateforme a capitalisé sur ce succès en jouant intelligemment la carte de l’IA générative : la société a su miser et entretenir ses points forts (sa solide communauté d’utilisateurs) tout en tirant profit de l’IA pour en enrichir certaines fonctionnalités et permettre à ladite communauté de s’étendre.

Reddit a d’abord saisi l’opportunité offerte par la vague de l’IA générative pour diversifier ses revenus, en signant des accords avec Google et OpenAI, devenus deux de ses plus gros partenaires. Pour ces entreprises en quête de données de qualité pour entraîner et perfectionner leurs grands modèles de langage, l’accès aux données de la communauté Reddit, couvrant deux décennies, anonymisées par défaut et naturellement classées par thématiques et centres d’intérêt, constitue une véritable mine d’or. Beaucoup moins étoffée que celle d’un Meta, qui compte 3,5 milliards d’utilisateurs actifs, la communauté Reddit compense par les forces qui lui sont propres.

"Reddit est devenu, au sein d'Internet, l’une des plus grosses archives ouvertes de conversations humaines authentiques, pertinentes et constamment mises à jour, sur tous les sujets possibles", confiait Steve Huffman après l’annonce de son partenariat avec OpenAI.

Pour Reddit, s’associer avec ces chatbots qui constituent une nouvelle manière d’accéder à l’information sur la toile est une manière de s’assurer de rester dans le coup en continuant d’attirer du trafic et de nouveaux utilisateurs potentiels. "Inclure Reddit dans ChatGPT sert notre vision d’un internet ouvert, où les internautes peuvent trouver plus facilement ce qu’ils recherchent et identifier les communautés qui leur ressemblent sur Reddit", poursuit le dirigeant.

Mais le site communautaire a aussi vu dans l’IA générative une manière d’améliorer ses produits au service de son expérience utilisateur. Des algorithmes ont ainsi été déployés pour affiner davantage les fils personnalisés, améliorer les fonctions de recherche et permettre aux inscrits de tomber sur les sujets et communautés les plus proches possible de leurs centres d’intérêt, une mission qui a toujours été dans l’ADN de Reddit, mais que l’IA a permis de renforcer. La plateforme a également eu recours à l’IA générative pour traduire automatiquement ses contenus dans 23 langues différentes, étendant sa portée au-delà de l’anglosphère. En somme, si elle tire profit de sa communauté pour diversifier ses canaux de revenus, Reddit lui rend la pareille en mettant l’IA au service des interactions humaines.

Alors que monte la crainte d’un Internet envahi par des contenus sans intérêt générés par l’IA, Reddit a compris la puissance que pouvaient recéler les contenus de qualité produits par des humains et épaulés par les fonctionnalités de l’IA, une prescience que le marché semble pour l’heure récompenser.