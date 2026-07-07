Près de 4 français sur 10 consultent des sites d'information générés par l'IA

Le deuxième observatoire consacré à l'audience des sites d'information générés par l'IA, dévoilé mardi 7 juillet par Le Geste, Médiamétrie et Next, montre que les personnes les plus exposées à ces informations non vérifiées ont plus de 50 ans.

Les sites d’information générés par l’IA sont désormais consultés par près de 40% des Français selon le Geste, Médiamétrie et Next, qui publient mardi 7 juillet la deuxième édition de leur observatoire consacré aux audiences de ces sites. Lors de la première édition de l’observatoire, dévoilée en décembre dernier, cet usage concernait près d’un quart des Français.

La mesure de cette deuxième édition reflète les audiences de 232 sites d’information générés par IA, identifiés par Next parmi les sites figurant dans le Top 1 000 de Google Discover ou recommandés par le portail d’actualité MSN, consultés par les panélistes de Médiamétrie entre avril 2025 et avril 2026. En avril 2026, ces sites ont rassemblé 23 millions de visiteurs uniques mensuels, soit 39,1% des Français, contre 21,9 millions en avril 2025. Mais c’est surtout le nombre de visiteurs uniques quotidiens, 3,5 millions en avril 2026, qui a explosé, de 35%, en un an.

Si la plupart (84%) de ces sites affiche des audiences modestes, de moins de 250 000 visiteurs uniques par mois, 5% arborent tout de même plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois, certains allant jusqu’à plus de 6 millions. Un même éditeur pouvant disposer de plusieurs sites de ce type, les audiences par éditeur peuvent dépasser les 15 millions de visiteurs uniques mensuels pour l’exemple le plus extrême.

Basée sur le référentiel de sites constitué par Next et intégrée à la mesure Internet Global de Médiamétrie, l’étude montre que cette audience est principalement composée de personnes de 50 ans et plus, en particulier des 65 ans et plus : 55% des Français âgés de 65 ans et plus consultent au moins un site GenAI dans le mois, ils sont 49,9% à le faire dans la tranche d’âge 50-64 ans et 36,7% parmi les 25-49 ans, ce qui est considérable. Seuls les 15-24 ans sous-consomment ces sites, comparés à la moyenne de la population (39,1%), avec 12% d’internautes de cette tranche d’âge consultant au moins un site généré par IA dans le mois.

Malgré leur forte croissance, les sites d’information générés par l’IA affichent des niveaux d’engagement sensiblement inférieurs à ceux des médias d’actualités traditionnels : le temps passé par page est de 5,4 fois inférieur, et le nombre de pages consultées par visiteur est divisé par 3. Point important : leur trafic provient majoritairement de Google (62%), devant Meta (17%), ce qui "confirme le rôle central des plateformes dans la diffusion de ces contenus", indiquent les auteurs dans un communiqué.

"Cette étude confirme l’installation durable des sites d’information générés par l’IA dans le paysage numérique français. Si leur audience progresse rapidement, c’est bien parce que ces acteurs sont largement portés par les moteurs de recherche et les plateformes sociales, qui jouent un rôle déterminant dans leur visibilité et leur distribution auprès du grand public. De quoi nous permettre de nous interroger sur les mécanismes de recommandation qui structurent désormais l’accès à l’information, sur la transparence des processus éditoriaux à l’œuvre derrière ces contenus, ainsi que sur les conditions de concurrence avec les médias qui financent la production d’une information professionnelle et vérifiée", déclare Laure de Lataillade, CEO du Geste.

Au total, près de 15 000 sites d’information générés par IA ont à ce jour été recensés par Next en France, un chiffre qui a pratiquement doublé depuis décembre, quand 8 800 étaient détectés.