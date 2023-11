Le Français Malou lève 7 millions d'euros pour améliorer la visibilité des restaurants newyorkais

La start-up créée en 2021 a notamment séduit Bertrand Jelensperger, le fondateur de The Fork. Elle mobilise également 3 millions d'euros de dette.

Le faiseur d'e-réputation de restaurants Malou annonce une levée de fonds de 7 millions d'euros ce lundi 20 novembre 2023. A cette somme s'ajoutent 3 millions d'euros de dette. Le fonds henQ spécialisé en BtoB, Bleu Capital, Bertrand Jelensperger (fondateur de The Fork) et Jim Texier (ancien CPO de Lightspeed) ont participé à ce premier tour de table.

The Fork, Mapster, Google, Deliveroo… Le nombre de plateformes sur lesquelles les professionnels de la restauration doivent être présents pour être visible ne cessent d'augmenter. Créée en 2021 et dirigée par Louiza Hacene, Waad Toumi et Victor Sage, la start-up centralise les informations des restaurateurs pour leur permettre d'automatiser la gestion de leur e-réputation. "Cette maîtrise de l'exposition en ligne demande du temps et de l'expertise, soulève Louiza Hacene. Ce n'est pas le métier des restaurateurs et pourtant, ils en ont besoin : c'est comme cela que se remplissent les restaurants."

Avec Malou, le restaurateur centralise l'ensemble des plateformes où son restaurant est présent (plateforme de livraison, réseaux sociaux, google…). L'application permet de mettre à jour ses informations en une seule fois, d'optimiser son référencement grâce à des textes générés par une IA entrainée exclusivement sur la restauration. Cette dernière suggère également des réponses aux avis clients répertoriés dans Malou. La gestion des réseaux sociaux est aussi automatisée avec des publications et stories générées par IA générative. "Notre objectif est l'automatisation de la stratégie digitale du restaurateur", résume la co-fondatrice.

Envol pour New York

La start-up qui compte 2 000 clients, dont Cojean et Côté Sushi, facture son offre entre 119 et 499 euros par mois "selon les services débloqués" précise l'ancienne diplômée du Master Entrepreneurs de HEC. "Nous avons toujours été rentables jusqu'à très dernièrement, explique Louiza Hecene. Si nous avons été capables de lever autant aussi rapidement, c'est parce que nous aurions retrouvé la rentabilité sous trois mois sans la levée." Les 7 millions d'euros de financement concourent à l'enrichissement de l'offre de Malou et son arrivée à New York. L'équipe d'une cinquantaine de personnes cherche également à s'étoffer avec, notamment, un directeur financier et un directeur des ressources humaines.