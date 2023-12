Eco-score : Carbon Maps lève 2 millions d'euros auprès de Daphni

Moins d'un an après un premier tour de table de 3 millions d'euros, la start-up française lève 2 millions d'euros supplémentaires en fonds propres.

"Notre ambition est d'être le SAP de l'alimentaire". L'entrepreneur récidiviste Patrick Asdaghi, fondateur de Seazon, voit grand pour sa nouvelle société Carbon Maps, dont il espère une renommée aussi importante que le premier éditeur de logiciels en Europe. Créée en janvier 2023, la start-up accompagne les entreprises de l'alimentaire dans l'analyse de cycle de vie (ACV) de leurs produits. Elle avait annoncé une première levée de 3 millions d'euros le 20 février 2023. Aujourd'hui, ce tour est étendu avec l'arrivée de Daphni et de 2 millions d'euros au capital. Comme lors du premier tour de table, 1 million de dette s'ajoute au montant. "Une équipe d'entrepreneurs expérimentés dans le domaine de la "climate tech" avec du SaaS B2B, on cochait vraiment toutes les cases pour lever rapidement", analyse le CEO de la jeune solution.

Dans le cadre de la réglementation européenne et de la loi française "Climat & Résilience", les industriels et distributeurs alimentaire devront calculer et afficher l'impact environnemental de leurs produits courant 2024. "80 à 90% de cet impact proviennent de l'amont qui est le plus dur à mesurer, explique Patrick Asdaghi. Là est notre mission : simplifier les calculs d'impact de leurs produits finis". La plateforme combine algorithmes et machine learning pour modéliser la méthode de calcul européenne PEF. Cette dernière prend en compte 16 critères d'impact (consommation en eau, émissions de carbone, gestion des déchets…) pour définir la note globale du produit.

Une douzaine de clients

La solution Carbon Maps est une licence SaaS avec un prix d'entrée à 20 000 euros par an. Une licence adoptée par douze clients, dont Andros, Sodexo ou encore Potel&Chabot. "Nous pouvons calculer l'impact environnemental de milliers de références pratiquement instantanément, avance le co-fondateur. L'étape qui prend le plus de temps est la récupération d'une base de données propre." Depuis janvier, Carbon Maps a développé et industrialisé les modèles de calcul pour les indicateurs des émissions de CO2 et la consommation d'eau. La start-up travaille actuellement à l'ajout d'un indicateur d'impact sur la biodiversité, plus complexe à établir. "Pour cela, nous devons étoffer nos équipes tech et produit", conclut Patrick Asdaghi. Les effectifs s'élèvent à une quinzaine de salariés aujourd'hui.