Campsider, marketplace d'équipements sportifs d'occasion, lève 2,5 millions d'euros

Cette start-up française est spécialisée dans les sports en plein air dont la pratique est souvent occasionnelle mais très coûteuse.

Aussi bien pour la planète que pour son porte-monnaie, acheter des équipements sportifs neufs dont l'utilisation ne va être qu'occasionnelle n'est pas toujours un choix sensé. Pour mettre fin à ce qui peut ressembler à une double aberration, la marketplace Campsider a été fondée en 2021. Deux ans et demi après sa création, la start-up française annonce ce 16 janvier lever 2,1 millions d'euros auprès de Founders Future, Inovexus, Machame et Fair Equity. Le tour de table est complété par un financement participatif de 400 000 euros.

"Le marché de la seconde-main se structure depuis une dizaine d'années par secteur. De manière étonnante, pas grand monde ne s'est positionné sur la verticale du sport", analyse Thomas Gounot, cofondateur. A sa création, Campsider se spécialise dans cinq sports : le vélo, les sports d'hiver, la randonnée, le trail-running et l'escalade-alpinisme. Une sélection qui ne doit rien au hasard : il s'agit d'activités dont "la pratique est souvent occasionnelle" et "les équipements sont très coûteux". Ces cinq sports "se prêtent alors parfaitement au marché d'occasion".

20 000 produits vendus

Les adeptes de ces sports, qui se trouvent parfois aux premières loges pour observer la crise climatique, forment une communauté de 150 000 membres sur la marketplace. Campsider leur promet des équipements 55% moins chers, qu'ils peuvent acheter auprès de trois catégories de vendeurs : des magasins de sport indépendants, des reconditionneurs et des marques (Osprey, Zag…). Au total, près de 20 000 produits ont été vendus. Campsider prend une commission de 14% sur chaque transaction dont le poids "est majoritairement supporté par les vendeurs".

La levée de fonds annoncée ce 16 janvier poursuivra plusieurs objectifs. "On va intégrer d'autres sports à la plateforme : les sports nautiques, le golf et pourquoi pas l'équitation". Des nouveaux sports mais également des services supplémentaires, comme "des assurances sur certains produits et des solutions de reprise". Campsider prévoit également de concevoir "une application mobile pour le deuxième semestre de 2024" et "d'accélérer son développement dans les autres pays européens".