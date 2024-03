La grande distribution gagne du terrain dans l'e-commerce français

Dans une étude publiée ce 19 mars, Foxintelligence fait état des tendances e-commerce en ce début d'année.

Les ventes e-commerce en Europe ont progressé de 9% en valeur et de 15% en volume sur un an en février 2024 selon le dernier rapport de Foxintelligence. Des taux de croissance identiques à ceux enregistrés un mois plus tôt. Dans la majorité des pays européens du panel, les produits high tech ont tiré les ventes en ligne en février. Exception française : la catégorie alimentation et boisson est également en bonne position avec 19% des ventes en valeur. En Italie cette catégorie ne représente que 6% des achats digitaux, et 5% en Allemagne.

© Foxintelligence

Si elle a longtemps été en retard, la digitalisation des retailers de la grande distribution est bien en marche. La catégorie alimentation et boisson gagne des parts de marché par rapport à février 2023 pour la totalité des pays du panel. A contrario, les produits high tech sont en baisse sur un an.

Difficile pénétration des pure players en France

Pour illustrer cette tendance, les enseignes de la grande distribution sont bien représentées au sein du top 10 des sites préférés des cyberacheteurs français les plus dépensiers (20% qui dépensent le plus) avec un ratio de 5/10. De plus, les cinq acteurs concernés (Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc et Super U) gagnent des parts de marché dans le classement par rapport à février 2023.

© Foxintelligence

Globalement les acteurs omnicanaux sont populaires en France auprès des e-shoppers les plus dépensiers. Si dans son étude Foxintelligence indique que la marketplace Temu a conquis 11% des e-shoppers français depuis avril 2023, les pure players sont particulièrement absents du top 10 avec seulement deux marketplaces (Amazon et Vinted) en février 2024. Sur les autres marchés européens, les acteurs purement digitaux sont plus nombreux au sein des classements avec notamment eBay, Temu, Zalando, Asos ou encore Aliexpress. Un leardership européen auquel la France semble résister.