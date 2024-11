Après deux ans de baisse, l'e-commerce non-alimentaire sort la tête de l'eau au 3e trimestre

Dans son bilan trimestriel du e-commerce publié ce 26 novembre, la Fevad révèle que le chiffre d'affaires des ventes en ligne atteint 43,1 milliards d'euros au 3e trimestre 2024.

Plus 1% sur un an. Le chiffre semble faible, et pourtant c'est l'indicateur que les marchands attendaient. Pour la première fois depuis 10 trimestres, le nombre de commandes e-commerce en non-alimentaire renoue avec la croissance au 3e trimestre selon le bilan de la Fevad.

Au total, le chiffre d'affaires de l'e-commerce, produits et service confondus, atteint 43,1 milliards d'euros en France au 3e trimestre 2024, en augmentation de 12,5% sur un an. De son côté, le nombre de commandes Internet a progressé de 13,5% pour atteindre 651 millions de transactions. Le panier moyen, quant à lui, recule légèrement à 66 euros (-0,9%) du fait du ralentissement de l'inflation.

Dans une plus faible mesure qu'au 2e trimestre 2024, le volume d'affaires des ventes de produit poursuit sa hausse à +3% au 3e trimestre selon le panel iCE 100 de la Fevad. Les commandes de produits suivent la tendance avec une hausse de 5% sur un an. Les données de ventes des 100 sites leaders sont sans appel : l'alimentaire n'est plus seul à porter la croissance des produits. En effet, le chiffre d'affaires e-commerce de la mode (+5%), de la beauté (+3%) et des loisirs (+1%) contribuent à cette croissance. Néanmoins, tous les voyants ne sont pas au vert. Le meuble et les produits électroniques restent boudés selon le panel iCE 100 de la Fevad.