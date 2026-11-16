Ce portefeuille de paiement sécurisé par tokenisation est développé avec American Express, Mastercard et Visa.

Le 13 novembre 2026, OpenAI a présenté ChatGPT Wallet. Ce portefeuille de paiement permet à des agents d'intelligence artificielle (IA) de réaliser des achats au nom des utilisateurs. Le dispositif a été développé avec American Express, Mastercard et Visa. Aux Etats-Unis, son déploiement débute auprès des abonnés ChatGPT Pro, via dots. Le lancement intervient alors qu'OpenAI revendique 1,2 milliard d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT.

Un agent peut désormais régler un achat au nom d'un utilisateur, sans avoir accès aux données réelles de sa carte bancaire. Ce nouveau service repose sur les infrastructures de paiement déjà en place. Une autorisation explicite est requise avant chaque achat. Les utilisateurs continuent de bénéficier des programmes de récompenses liés à leurs cartes et des protections prévues pour certains litiges. Les paiements sont réalisés directement avec les commerçants. Ceux-ci gardent la maîtrise des prix, des commandes, des livraisons, des retours et du service client.

Un dispositif sécurisé par tokenisation

Avec ChatGPT Wallet, l'utilisateur ne renseigne sa carte de crédit qu'une fois. Quand un agent organise un achat, les articles retenus, le prix total et la carte employée sont affichés. La transaction requiert ensuite une validation via un contrôle de sécurité, comme la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale.

Une fois la validation effectuée, le réseau de paiement crée un jeton se substituant aux coordonnées bancaires réelles. Celui-ci contient un numéro de carte, un code de sécurité ainsi qu'une date d'expiration permettant de traiter la transaction. Toute autorisation entraîne la création d'un enregistrement, qui sert à repérer l'achat expressément validé par l'utilisateur. Les banques et réseaux de paiement restent impliqués dans l'évaluation des transactions. De leur côté, les commerçants s'appuient sur leurs dispositifs d'encaissement habituels.

Dans dots, le service d'agent personnel d'OpenAI, ChatGPT Wallet commence son déploiement. Dans un premier temps, l'accès à cette fonctionnalité est limité aux abonnés ChatGPT Pro de 18 ans ou plus, vivant aux Etats-Unis et détenteurs d'une carte de crédit éligible American Express, Chase, Mastercard ou Visa émise aux Etats-Unis. Les cartes de débit sont exclues. Une adresse de facturation aux Etats-Unis est aussi requise. Pour l'international, aucune date n'a été communiquée.

OpenAI met aussi en ligne un Commerce Partner Playbook à l'attention des entreprises qui souhaitent accepter des achats effectués par des agents IA. Le document précise les changements à apporter pour afficher les produits, permettre l'accès aux sites marchands et gérer les paiements automatisés. Les commerçants peuvent, entre autres, faire vérifier leur entreprise dans ChatGPT, mettre à jour leurs informations et envoyer un catalogue de produits avec les prix et les disponibilités. OpenAI préconise par ailleurs de paramétrer les CDN et les pare-feu afin qu'ils identifient, via Web Bot Auth, les requêtes signées des agents et ne les bloquent pas par inadvertance.

Le fournisseur s'appuie sur plusieurs experts de la prévention de la fraude, parmi lesquels Forter, Riskified, Sardine et Signifyd. Il collabore également avec les prestataires de paiement Adyen, Checkout.com et Stripe. L'objectif est d'identifier plus facilement les transactions légitimes réalisées par les agents et de réduire les refus de paiement injustifiés.

OpenAI prévoit aussi une évolution des mécanismes d'autorisation. Les utilisateurs pourraient, à terme, confier certains achats à leurs agents. Ils définiraient au préalable des plafonds de dépenses, des catégories de produits ou des périodes d'utilisation. Des contrôles de sécurité supplémentaires devraient accompagner ces transactions préapprouvées.