L'accord prévoit une indemnisation des consommateurs lésés et impose à la plateforme des engagements sur la transparence et la fiabilité de ses services.

Le géant chinois du commerce en ligne Shein a accepté de verser 100 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites engagées par les autorités américaines notamment pour défaut de service et informations trompeuses. Cette somme sera reversée aux consommateurs lésés, selon un communiqué publié mardi. L'accord amiable, qui doit encore être soumis à un juge fédéral de Los Angeles, prévoit que la totalité du montant sera destinée à indemniser les clients concernés. La Federal Trade Commission (FTC) a tout à la fois saisi la justice et proposé une transaction le même jour.

Parmi les griefs formulés par l'agence de protection des consommateurs à l'encontre de la plateforme figuraient des retards de livraison récurrents, des commandes jamais reçues et les défaillances de son service client. Aux Etats-Unis, Shein ne fournissait pas de numéro de téléphone pour joindre ce service (un numéro est désormais affiché). Lorsqu'il était finalement sollicité, celui-ci répondait rarement aux appels. Les appels n'étaient traités que par cinq personnes, alors que Shein livre près d'un million de colis chaque jour sur le territoire américain.

Pratiques commerciales trompeuses

La FTC accusait également Shein d'empêcher la mise en ligne d'avis défavorables sur son site. L'agence indiquait aussi que le site chinois avait présenté des articles comme étant produits par des sociétés ayant pris des engagements vérifiés contre le recours au travail forcé et à l'emploi de mineurs, sans pouvoir fournir le moindre audit à l'appui. Enfin, Shein était mise en cause pour avoir affirmé que certains produits étaient fabriqués avec du coton américain, bien que ce coton provienne de Chine.

L'accord prévoit que Shein s'engage à assurer une plus grande fiabilité de ses délais de livraison et à ne pas attribuer de caractéristiques erronées aux produits commercialisés sur sa plateforme.