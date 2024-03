Selon Google la popularité du PSG écrase celle de l'OM, en France comme dans le monde entier

L'outil Google Trends permet de connaître qui s'intéresse à quoi partout dans le monde. Le résultat de la popularité entre les deux clubs est sans appel.

C'est LE match de Ligue A attendu chaque année par tous les amateurs de football en France. Marseille contre Paris. Depuis des jours, il fait parler à la machine à café, et la date du match est connue de millions de Français, pas seulement des fans. Et qui que l'on soit, d'où que l'on vient, ce match ne laisse pas indifférent : on souhaite la victoire d'une des deux équipes. Car cette rivalité ne laisse pas insensible et c'est ce qui fait son charme, même si… elle peut créer quelques tensions entre amis, voire dans la famille.

Mais l'enjeu de ces discussions est souvent moins de prévoir le score final que de savoir lequel de ces clubs est le plus populaire. Car si les moyens du PSG font le plus souvent la différence sur le terrain, Marseille cultive une image de club le plus populaire en France ("A jamais les premiers") que lui envierait son rival. Mais qu'en est-il réellement ? Lequel de ces deux clubs récolte le plus d'intérêt en France et à l'international ?

Pour le savoir, rien de plus simple. Il suffit d'utiliser les outils de Google, et notamment de consulter des volumes de recherche de son moteur. Comment ? En comparant le nombre de recherches au sujet de l'OM et du PSG. Résultats.

En France : PSG 1- 0 OM

Sur les 12 derniers mois, les Français ont davantage fait de recherches au sujet du club parisien (en rouge sur le graphique), que marseillais (en bleu, bien sûr). Evidemment, la présence de Paris en ligue des champions porte davantage les regards sur lui. Mais si l'on effectue la même analyse sur les 20 dernières années, le résultat est le même : Paris vainqueur. Même résultat sur Youtube : les Français recherchent plus de vidéos sur le PSG que sur l'OM.

Volumes de requêtes des termes "PSG" (en rouge) et "OM" (en bleu) en France ces 12 derniers mois. © Capture d'écran

En régions : PSG 18 – 4 OM

Si l'on observe par régions , le score est encore plus large. Sur le découpage en 22 régions de la France (Google n'a pas mis à jour le nouveau découpage dans son outil), Marseille est plus populaire que Paris dans seulement 4 régions ! En Provence-Alpes-Côte d'Azur (bien sûr), Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et en Corse. Pour le reste, Paris est devant. Marseille peut toutefois se rassurer sur la fidélité de ses supporters locaux. Seulement 22% des recherches sur les deux clubs en PACA portent sur Paris, alors que 27% des recherches en Ile-de-France portent sur Marseille.

Dans le Monde : PSG 68 – 1 Marseille !

Mais c'est à l'international que la domination du PSG est la plus écrasante. Selon Google, le PSG est davantage recherché dans TOUS les pays du Monde… sauf un : la Grèce. Mais pour une raison bien simple : le nombre de recherches sur Marseille y avait explosé en août 2023, lors de l'affrontement avec le Panathinaïkós, un club grec très populaire. Sans cela, le résultat serait le même qu'ailleurs. Nouvelle fessée.

En définitive, le PSG est sans conteste devenu plus populaire que l'OM en France comme dans le monde entier. Résistent encore et toujours 4 régions du sud de la France… Mais pour combien de temps ?