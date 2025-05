Havas Market étudie la conversion d'achat des outils d'IA

47% des consommateurs passent à l'acte après avoir consulté une IA dans le cadre d'une recherche d'achat selon Havas Market.

Les assistants d'IA sont rentrés dans les mœurs et dans les usages d'une majorité de Français à en croire une étude réalisée par Havas Market et diffusée ce jeudi 15 mai : 59% de personnes interrogées déclarent se servir des outils d'IA ; 52% le font à titre personnel soit un Français sur

deux (76% chez les 18-34 ans, 64% chez les 35-54 ans).

L'acte d'achat est déjà influencé par les assistants d'IA

Et les usages se répandent pour toucher toutes les étapes de l'entonnoir de conversion : 47% des Français se servant des assistants d'IA dans leur vie personnelle passent à l'acte après avoir consulté une IA dans le cadre d'une recherche d'achat, que ce dernier se concrétise en ligne ou en magasin, estime l'étude. L'impact de ces outils est encore plus marqué chez les 18-34 ans : 40% d'entre eux achètent directement le produit recommandé en ligne et 30% se rendent en magasin. Pour 61% des utilisateurs, ces outils les inspirent ou leur donnent des idées. Pour 42% d'entre eux, ils les confortent dans leurs choix.

67% des Français sont satisfaits des réponses

Les outils d'IA représentent également une source d'informations, à commencer dans le domaine de la santé (35% des utilisateurs se servent de ses outils pour répondre à des besoins en lien avec la santé), des loisirs (34%), du tourisme (31%), de la tech et du bricolage (25%). Avec un détail important : le taux de satisfaction vis-à-vis des réponses est très élevé, de 67% en moyenne (de 80% chez les 18-34 ans).

"Les assistants conversationnels sont capables de formuler des réponses complètes, orientées, et influentes, représentent désormais une nouvelle porte d'entrée vers l'e-commerce ou la consommation en ligne d'une manière générale. Et avec 67% d'utilisateurs satisfaits des réponses apportées, il devient donc stratégique pour une marque de s'assurer d'une présence utile, visible et maîtrisée dans les réponses générées par ces IA", indiquent les auteurs de l'étude dans un communiqué.

ChatGPT, champion en adoption, avec 80% pour la version gratuite

En moyenne, les Français se servent de deux outils d'IA dans le cadre personnel (trois chez les 18-34) ans. Championne incontestable des usages, la version gratuite de ChatGPT se place tout en haut du podium avec 80% des utilisateurs d'IA qui l'ont adoptée. Elle est suivie de loin par Gemini (33%), Copilot (19%) et ChatGPT payant (13%). Mistral AI apparaît en septième place avec (9%) devant Perplexity (5%) ou Claude (3%).

L'étude "Outils d'IA génératives : Les Français, l'IA et le commerce : usages et attitudes" de Havas Market se base sur une enquête réalisée auprès de 2 038 personnes âgées de plus de 18 ans, interrogées du 23 au 28 avril 2025. A la suite de cette étude, Havas Market annonce le lancement d'un baromètre trimestriel de suivi des marques figurant dans le top 5 par secteur, avec une distinction entre marques médias, marques distributeurs et marques fabricants.