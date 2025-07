Les marques loin devant les médias dans les sources citées par Gemini

Havas Market dévoile ce jeudi 17 juillet la première édition de son baromètre trimestriel qui confirme une forte fragmentation des sources citées.

Les sites des fabricants et prestataires de services sont de loin les sources les plus citées dans les réponses de Gemini, l'IA de Google. Ils apparaissent dans près de 6 réponses sur 10 (57%) contre seulement 16% pour les sites institutionnels, 15% pour les médias et 12% pour les distributeurs. Tel est l'un des principaux constats que Havas Market (Havas Media Network) livre dans la première édition de son baromètre trimestriel sur les assistants IA.

L'agence a passé au peigne fin les sources les plus citées par Gemini dans ses réponses dans 12 secteurs d'activité, de l'automobile au tourisme, en passant par la beauté, l'énergie ou la mode. Pour chaque secteur, 150 questions représentatives des requêtes les plus fréquentes des Français ont été posées. Au total, 11 000 réponses ont été analysées.

"Cette surreprésentation des contenus de marques culmine dans la mode (75%) et le bricolage (74%), tandis que les institutions deviennent majoritaires dans les secteurs les plus réglementés, comme la santé (49%)", résume l'agence dans un communiqué. Les médias s'imposent mieux en divertissement (29%) et les distributeurs dans le tourisme (28%).

Autre enseignement de ce baromètre : 53% des réponses générées par le modèle Gemini exploitent plusieurs fois le même domaine comme source d'information tous secteurs confondus. Ce pourcentage grimpe à 76% dans l'immobilier et à 64% dans l'automobile. Ceci étant, les sources utilisées par Gemini sont fortement fragmentées. Il suffit de voir les parts de marché de chaque domaine parmi les 10 domaines les plus cités pour s'en rendre compte.

Par exemple, dans le tourisme, SNCF Connect et The Trainline dominent les réponses avec respectivement seulement 1,32% et 1,13% des parts de marché. Les blogs spécialisés et sites éditoriaux se hissent dès la troisième place avec dans l'ordre generationvoyage.fr (1,13%), routard.com (1,04%) et lonelyplanet.fr (0,94%).

Dans le secteur du bricolage où c'est bien YouTube qui domine le palmarès, ses parts de voix sont de 3,1%. La plateforme est suivie de très près par leroymerlin.fr (3%) et castorama.fr (2,7%).

Enfin, dans le secteur de la santé, Ameli.fr domine les résultats avec 4,14% de parts de marché, suivie de vidal.fr (2,69%) et elsan.care (1,86%). Sante.fr apparaît en cinquième place (1,76%). A noter que les plateformes de télémédecine comme Livi ou Qare figurent déjà parmi les 10 sites les plus cités "confirmant l'essor de l'e-santé". Dans ce secteur, on observe d'ailleurs que le modèle n'hésite pas à chercher des sources francophones à l'étranger.

"On note la domination de quelques plateformes généralistes très bien référencées (YouTube, Wikipédia, service public.fr, grands médias) et, dans chaque secteur, de sites d'autorité incontournables (Leroy Merlin en bricolage, SNCF Connect en tourisme, Ameli en santé) dont les contenus structurés sont faciles à exploiter", concluent les auteurs.

Pour accéder au baromètre sur les assistants IA d'Havas Market, c'est par ici.