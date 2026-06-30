AI Overviews en France : ce que le marché américain nous a appris

Les requêtes transactionnelles et une forte présence sur Reddit favorisent les citations. Une marque multi-canal, une technique propre et un contenu unique sont aussi des atouts.

Les AI Overviews et l'AI Mode de Google arrivent en France cet été. Qu'en est-il des obstacles réglementaires, notamment posés par la loi française sur les droits voisins ? Depuis 2019, elle oblige les plateformes numériques à rémunérer les éditeurs de presse pour l'utilisation de leurs contenus. Les résumés générés par IA posent un problème légal majeur. Ils exploitent ces articles pour fournir des réponses directes sans renvoyer de trafic vers les sites sources. Depuis, le géant américain a reçu différentes amendes de la part de l’Autorité de la concurrence française. Des soucis liés à l'application locale du DSA, du DMA et du RGPD pourraient aussi être en cause.

"Honnêtement, je ne pense pas que cela va se résoudre à très court terme", pointe Gaël Mahé, avocat en droit du numérique chez Haas Avocats. "Si AI Overview est déployé rapidement en France, cela risque d’être, dans un premier temps, de manière bridée, le temps de réguler la situation."

Profiter des requêtes transactionnelles

Quoi qu'il en soit, pour les éditeurs, il est désormais impératif de revenir sur ce que les marchés américains ont pu leur apprendre dernièrement avec les AI Overviews. Tout d’abord, la fonctionnalité sert désormais plus de 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels. Le nombre de sources citées par réponse a doublé. D’après QuickSEO , les AI Overviews contiennent en moyenne 13,34 sources par réponse, contre 6,82 en 2024.

Si le taux de clics n’est pas très élevé, la baisse de celui-ci reste variable selon le type de requête. Elle est concentrée sur le contenu informationnel et éducatif, mais elle est relativement épargnée sur le contenu transactionnel et e-commerce. La conversion des visiteurs qui cliquent malgré tout est en forte hausse. D’après Authoritytech et de nombreuses autres études, même si le volume de clics chute, les visiteurs qui cliquent depuis un AI Overview convertiraient à un taux nettement supérieur à la moyenne.

Dans cette situation, être actuellement présent sur Reddit peut être intéressant. Celui-ci domine la citation, devant tous les sites éditoriaux classiques. Sur les agrégats Profound/SE Ranking/Ahrefs combinés en 2025 et 2026, Reddit représente 21 % des citations dans les AI Overviews. Cela en fait la première source citée à l'intérieur de Google AI Overviews spécifiquement.

Etre présent dessus peut donc être intéressant. Une "success story" d’un client de l'agence Diggity Marketing explique que ce dernier a vu son trafic IA multiplié par 28 grâce à une stratégie Reddit. Pour cela, il a créé des profils humains et authentiques. Six styles de commentaires ont assis sa crédibilité : ceux pratiques, ceux avec des anecdotes personnelles et ceux avec des mini-guides étape par étape. Egalement, ceux avec des réponses complétées, ceux avec des preuves chiffrées et ceux avec des mentions de marque, lorsque c’était utile. Attention toutefois, car de plus en plus d’entreprises achètent de faux messages IA pour inonder Reddit. Ils arrivent à piéger ChatGPT et Google, qui les valident comme de vrais avis. Mais jusqu’à quand ?

Le gain d’information mis en avant

Pour apparaître davantage dans les citations de Google AI Overviews, il s’agit aussi, conformément au guide de Google pour "Optimiser votre site Web pour les fonctionnalités d'IA générative dans la recherche Google", lorsque c’est possible, de produire un contenu "utile, fiable et people-first." On pense au Gain d’information de Google, préconisant un contenu non générique. Comme pour le SEO, il est ainsi préconisé d’écrire non pas pour les IA mais pour les utilisateurs, et d’apporter un point de vue unique.

Et attention aux abus. Le filtre de qualité d’AI Overviews semble reposer en bonne partie sur les signaux de confiance des sources, pas sur une vérification de contenu. De mauvaises informations peuvent endommager l’image d’une marque.

Début 2026, le journaliste Thomas Germain a inventé un faux championnat de mangeurs de hot-dogs sur son site. Il s'est classé premier de ce concours. En moins de 24 heures, de nombreux chatbots majeurs ont mordu à l'hameçon et propagé son canular. Google Gemini et les AI Overviews ont repris ses fausses déclarations textuellement dans leurs réponses. ChatGPT a également répété cette fausse information, la présentant comme un fait avéré aux utilisateurs.

Travailler la marque sur différents canaux

On peut ajouter, comme le préconise Google, l’importance de l’aspect technique du GEO. Faciliter le crawl et l’indexation des pages par les robots de Google ou avoir un site qui s’affiche correctement et rapidement constituent des bases. On pourrait rajouter le fait de travailler sa marque, notamment via différents canaux : médias, réseaux sociaux, forums, avis, citations, vidéos…

Exemple récent de réussite dans ce domaine : Descript, spécialisée dans les logiciels de montage vidéo, tient tête à Adobe en termes de score de visibilité IA de Semrush. La raison proviendrait en partie du fait que l’entreprise de moins de 200 salariés a su faire travailler sa marque sur différents canaux sur ce qu’elle savait faire de mieux : le montage de podcasts. Pour cela, elle privilégie surtout une approche naturelle de l'écriture et un positionnement produit clair. La force des mentions sur différents canaux associées à sa marque a en partie fait le reste.