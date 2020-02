Qui sont les gagnants des Trophées du Cloud ?

Organisé par EuroCloud France, les Trophées du Cloud ont été remis à Paris ce 25 février. Un prix organisé pour la 13e année consécutive.

Organisés par EuroCloud France, les Trophées du Cloud sont venus récompenser le 25 février des acteurs dans cinq catégories : start-up, solution cloud, composante infrastructure, cas client et service d'accompagnement. Un trophée coup de cœur a également été décerné par le jury. L'événement s'est tenu au Hub Lab à Paris. Une cinquantaine de sociétés étaient en lice.

Trophée de la start-up de l'année : AskR.ai

Prix phare des Trophées du Cloud, la palme de la meilleure start-up a été décernée à AskR.ai. Fondée en 2017, cette jeune pousse parisienne commercialise un assistant intelligent orienté data visualisation. Recourant au traitement automatique du langage, "il permet aux utilisateurs métiers d'interroger leurs bases de données en langage naturel, via de simples questions, à l'écrit ou à l'oral", indique Matthieu Chabeaud, CEO et co-fondateur d'askR.ai. "L'assistant analyse, comprend la question et y répond en quelques secondes en générant à la volée le bon graphique, le bon tableau, ou le bon chiffre."

Trophée de la meilleure solution SaaS : Timetonic

Combinant la flexibilité d'un tableur à la puissance d'une base de données relationnelle, Timetonic permet de créer ses propres matrices visuelles de gestion de données, en y intégrant des contenus, y compris des images, mais aussi des actions à réaliser. Pour orchestrer ces processus, elle introduit une dimension collaborative (chat, messagerie....) et s'interface avec des applications tierces : Office 365, G Suite, Salesforce.... "Timetonic est aussi bien utilisé pour la gestion de la relation client que pour la gestion de projets ou la gestion RH", précise Jean-Michel Durocher, fondateur et CEO de la société. Fort de 250 clients, l'offre a notamment été retenue par Engie qui affirme avoir gagné 20 ans de temps de développement grâce à cette technologie.

Trophée de la meilleure composante d'infrastructure : WebAxys

Webaxys est récompensé pour une offre de centre de données verte. "Nous parvenons à tendre vers un PUE (ou indicateur d'efficacité énergétique, ndlr) de 1", se félicite Emmanuel Assié, président fondateur de Webaxys. Un centre de données avec un tel PUE se traduit par des dépenses énergétiques minimales pour les équipements autres qu'informatiques. "Nous atteignons ce résultat grâce notamment à une ventilation des serveurs par air ambiant" précise le dirigeant. D'ici fin 2020, la société se donne pour objectif de lancer "une solution cloud fonctionnant en autoconsommation et positive en énergie à l'année". Avec deux data centers basés en France, Webaxys compte quelque 500 clients.

Trophée du meilleur cas client : Elastic

Le trophée du meilleur cas client est revenu à Elastic. L'éditeur américain est promu pour avoir conçu la plateforme d'analyse utilisée dans le cadre du Grand débat national qui s'est tenu en France en 2019. Basée sur la version cloud du moteur de recherche open source développé par Elastic, elle a permis de traiter pas moins de 5,5 millions de couples de question/réponse correspondant à des contributions. "Sur cette base, notre offre cloud Elasticsearch Service a ensuite permis de restituer via le site democratie.app les avis des citoyens, sujet par sujet, territoire par territoire, le tout enrichi par des méthodes de machine learning", complète Felix Petit, responsable du SMB pour l'Europe du Sud chez Elastic.

Trophée du meilleur service d'accompagnement : Atos

L'ESN française reçoit le trophée du meilleur service d'accompagnement pour son offre Cloud & Digital Campus. Créée en 2018, cette offre s'articule notamment autour d'une palette de prestations de conseil et d'aide à la migration vers le cloud . "Cette practice fédère les digital champions, devops champions et cloud champions du groupe répartis à travers le monde", explique Fouad Guenane, head of cloud & digital campus chez Atos.

Trophée coup de cœur du jury : Lota.cloud

Le trophée coup cœur du jury a été remis à Lota.cloud. Une start-up lilloise qui édite une solution de finops. "Le pilotage des dépenses en matière de cloud est devenu une problématique centrale des entreprises. Notre application répond à ce défi en offrant une vision à 360° de la consommation de services cloud", commente Clement Rainsard, CEO et co-fondateur de Lota.cloud. "Notre technologie est disponible pour Amazon Web Services et le sera très prochainement pour Microsoft Azure et Google Cloud."

Le Jury des Trophées du Cloud, dont le JDN fait partie, est composé d'experts du cloud reconnus issus de de divers horizon : analystes de marché, consultants, fournisseurs historiques et investisseurs.