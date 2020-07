AB Tasty lève 40 millions de dollars pour étendre son offre et sa présence

Objectif de l'entreprise parisienne : booster le développement de sa plateforme de feature management, et renforcer sa présence commerciale à l'étranger, notamment en Amérique du Nord et en région Asie-Pacifique.

Spécialiste français de l'A/B testing web, AB Tasty annonce une levée de fonds de Série C de 40 millions de dollars. Bouclée en mai, en plan confinement, elle est menée par Crédit Mutuel Innovation. Les actionnaires historiques de la société (Korelya Capital, Omnes Capital, Partech Ventures et Xange) remettent au pot. L'opération porte à 64 millions de dollars le total des fonds levés par la société parisienne depuis sa création en 2009.

Très complète, la plateforme d'A/B test de l'éditeur cible les équipes de web marketing. Elle leur permet de concevoir et piloter des tests en tenant compte de nombreux critères : le comportement d'achat, la localisation, la météo, voire même le segment d'audience en se connectant une DMP. L'enjeu est évidemment de définir les meilleures combinaisons de composants (menus, contenus...) d'une page web en vue de réduire le taux de rebond, maximiser la fidélisation des visiteurs et, in fine, améliorer le taux de transformation.

"Au-delà des sites, notre techno s'adapte à tout type de device, des smartphones aux voitures connectées en passant par les montres intelligentes"

Au-delà de l'A/B testing, AB Tasty s'est engagé sur le front de la personnalisation. Dans ce but, l'éditeur propose des possibilités d'A/B testing en temps réel. Son widget Image Matchmaker par exemple implémente automatiquement les images de produits les plus performantes.

Dans la même logique, son moteur de NLP identifie les produits auxquels chaque client s'intéresse, puis découpe l'audience en quatre segments : "Les désintéressés", "Les promeneurs", "Les impliqués" et "Les fidèles". En fonction de ces segments, différents widgets graphiques personnalisables pourront être poussés : offres à fort potentiel d'achat pour éviter les abandons de paniers chez "les promeneurs", publication de la fréquence d'achat des articles pour améliorer le niveau d'engagement "des impliqué", offres spéciales pour les clients "fidèles".... Pour couronner l'ensemble, une API automatise la recommandation de produits en fonction du parcours d'achat.

Une bibliothèque de widgets graphiques permet de personnaliser les interfaces web en fonction des segments de visiteurs ciblés en vue d’optimiser le taux de conversion. © JDN / Capture

La personnalisation est désormais le produit numéro 1 d'AB Tasty. "70% des client y ont recours, contre 30% pour le testing", constate Alix de Sagazan, cofondatrice de la société. Fort de cet acquis, l'éditeur a lancé en octobre 2019 une solution de feature management. Elle est conçue pour tester de nouvelles fonctionnalités applicatives, avec différentes variantes si besoin, en les déployant par itérations successives, en commençant par exemple par les éprouver sur 10%, puis 40%, puis 70% du trafic. A tout moment, l'utilisateur peut faire un roll back pour réajuster la fonction si l'engagement est jugé insuffisant, ou à l'inverse choisir d'étendre la variante affichant le meilleur score sur un plus grand nombre de visiteurs, avant de la généraliser.

Au total, AB Tasty revendique plus de 900 clients, parmi lesquels Carrefour, Clarins, Disney, Loreal, LVMH, Panasonic ou encore Sephora. "Une quarantaine mettent déjà en œuvre cette nouvelle offre, dont EuroSport et Oui.SNCF", se félicite Alix de Sagazan.

Booster le feature management

Suite à sa levée de fonds, AB Tasty entend accélérer le développement de son produit de feature management. "Au-delà du Web, cette technologie s'adapte à tout type de terminaux, des smartphones aux voitures connectées en passant par les montres intelligentes. Il ouvre ainsi la voie au testing applicatif cross-device", souligne Alix de Sagazan. La nouvelle plateforme s'appuie sur la même infrastructure que celle de l'environnement historique d'AB Tasty. "Elle pourra ainsi bénéficier de nos algorithmes de personnalisation", se félicite la cofondatrice. Des modèles de machine learning sur lesquels la solution pourrait venir s'adosser à l'avenir pour personnaliser les fonctions des applications.

AB Tasty va enrichir les possibilités de sa plateformes de test de fonctionnalités, en allant vers plus d'IA. © JDN / Capture

Pour se donner les moyens de ses ambitions, AB Tasty table sur une trentaine de recrutements d'ici la fin de l'année. Ce qui portera son effectif à 270 salariés. Des embauches qui seront principalement dédiées à la R&D. L'autre partie des nouveaux venus viendra grossir les équipes de vente prioritairement sur l'Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique. "Sachant que l'Europe demeure un terrain d'investissement commercial", précise Alix de Sagazan.

Après l'Allemagne et la Grande-Bretagne, AB Tasty a ouvert des bureaux à New-York en 2018 et à Singapour en 2019. La société compte 60% de clients à l'étranger.