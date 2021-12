Le tarif journalier moyen des lead dev freelance explose en 2021

La tension qui s'exerce sur les lead développeurs indépendants démontre l'urgence que revêt la digitalisation pour les entreprises qui avaient été prises de cours lors du premier confinement.

"L'hyperflexibilité et la compétence des freelances IT devraient revenir sur le devant de la scène tant les besoins de transformation des entreprises sont forts. Ils devraient rapidement retrouver leur dynamique d'avant crise", affirme Michael Page dans son étude de rémunération 2022. Parmi les profils de freelance IT évoqués par le cabinet de recrutement dans son baromètre, il en est un dont la rémunération remonte déjà fortement en puissance : le lead développeur. Une hausse que le cabinet de recrutement observe en Île-de-France quel que soit le niveau d'expérience.

D'après Michael Page, la fourchette basse du tarif journalier des leads développeurs indépendants juniors se hisse à 450 euros en 2021, contre 350 euros en 2020. Soit une hausse de 14%. Quant aux leads développeurs séniors qui comptent au moins 10 ans d'expérience, leur taux journalier bondit dans le même temps de près de 19%, à 950 euros. Pour les profils intermédiaires, les augmentations sont moins franches. Elles peuvent aller de 7 à 10%.

En charge de piloter un ou plusieurs projets et leurs équipes de développeurs afférentes, le lead développeur, ou développeur principal, est aussi connu sous le nom de tech lead ou chef de projet technique.

L'augmentation du tarif journalier des lead développeurs freelance traduit une demande croissante pour ce type de profil rapidement mobilisable et évitant les risques d'une embauche en CDI. Une tendance qui n'est pas une surprise. Prises de court par la crise du Covid-19, les entreprise qui étaient à la traîne en matière de digitalisation s'attèlent à rattraper leur retard au plus vite. L'enjeu ? Eviter de voir leur activité de vente physique encore coincée en cas de nouveau confinement strict. Dans ce contexte, les lead développeurs indépendants capables de répondre à l'urgence des nouveaux projets, attirent les convoitises et deviennent une denrée rare.

Détail des fourchettes de rémunération

Les tarifs journaliers relevés par Michael Page correspondent aux montants HT perçus par les freelances dans le cadre de leur mission en région parisienne. Ces montants ne comprennent pas les frais annexes : repas, transport, frais de portage salarial… "Les taux journaliers moyens en région sont de 7 à 10% inférieurs par rapport à l'Île-de-France", précise le cabinet dans son rapport.

Fourchette des tarifs journaliers des lead développeurs / techniciens lead selon l'expérience Expérience 2021 2020 0 à 2 ans 450 à 550 euros 350 à 500 euros 2 à 5 ans 550 à 650 euros 450 à 600 euros 5 à 10 ans 650 à 750 euros 550 à 700 euros 10 ans et plus 750 à 950 euros 650 à 800 euros Source : Etude de rémunération Michael Page 2021 et 2022

Méthodologie : Michael Page estime le taux journalier des lead développeurs freelance sur la base de données relatives aux dossiers de candidatures et d'embauches gérés par ses équipes dans ce domaine. Le cabinet précise que ses consultants rencontrent 3 000 freelances et managers de transition et réalisent 200 missions de conseil chaque année en France. Il revendique au total 400 000 profils de freelance dans sa base de données.