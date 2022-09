Bientôt un Teams souverain en France ?

Olvid, Oodrive et Tixeo s'unissent. Objectif affiché : développer une plateforme collaborative ultrasécurisée intégrant leurs applications respectives de messagerie instantanée, de partage de fichiers et de visioconférence.

Un nouveau projet de cloud souverain est lancé. Il est initié par trois éditeurs français d'applications collaboratives, au premier rang desquels Oodrive. L'acteur historique du partage de documents s'est associé à Tixeo et Olvid. Le premier édite un outil de visioconférence sécurisé, le second une messagerie instantanée, chiffrée de bout en bout.

La finalité de ce projet commun ? Développer une plateforme collaborative combinant les trois technologies qui affichent un point commun : avec la cybersécurité comme marque de fabrique, elles ont toutes été certifiées ou qualifiées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi). "Sur la base de cette reconnaissance, notre objectif est de proposer d'ici fin 2023 une alternative souveraine à Microsoft Teams, avec toutes les garanties de cybersécurité que cela implique", explique Stanislas de Rémur, CEO d'Oodrive.

Le consortium vise la commercialisation d'ici fin 2023

Baptisé TOO 2022 (pour Tixeo, Oodrive et Olvid), le consortium vise la commercialisation d'ici fin 2023. "Nous sortirons une préversion MVP (ou minimum viable product, ndlr) dans les six mois", précise Cédric Sylvestre, cofondateur et vice-président du développement business chez Olvid. Et Renaud Ghia, CEO de Tixeo, d'ajouter : "L'enjeu est d'aboutir à un produit unifié, avec un service d'authentification unique et une expérience utilisateur sans couture."

Fonctionnellement, les trois outils tireront parti les uns des autres. "Les visioconférences de Tixeo et la messagerie instantanée d'Olvid s'appuieront par exemple sur Oodrive pour l'échange de documents", souligne Stanislas de Rémur. Sur le modèle des applications SaaS, la plateforme une fois sortie s'enrichira ensuite régulièrement.

Pour les trois partenaires, l'ambition est évidemment de proposer une solution isolée des législations extraterritoriales, et notamment du Cloud Act. Une réglementation qui permet à l'Etat fédéral américain, sur simple décision de justice, de consulter des données hébergées par un acteur étasunien, quelle que soit leur localisation dans le monde.

Pour valider sa stratégie, le consortium s'est rapproché de la BPI pour organiser une soutenance auprès de 15 à 20 RSSI de grandes entreprises, dont plusieurs du Cac 40. "Ce panel nous a permis de confirmer l'intérêt du marché pour une plateforme collaborative à l'état de l'art en matière de cybersécurité et de confidentialité des données", commente le CEO d'Oodrive.

Sans surprise, les trois partenaires comptent cibler en premier lieu les opérateurs d'importance vitale, qu'ils soient privés ou publics. Un périmètre qui recouvre 250 acteurs identifiés par l'Etat comme stratégiques pour la France. Il recouvre notamment les secteurs de l'armement, de la défense, de la recherche technologique et des infrastructures : eau, électricité, télécoms, transports...

"Plus globalement, nous ciblerons toutes les organisations, PME comprises, en quête d'une plateforme collaborative isolée des législations extraterritoriales", complète Stanislas de Rémur, avant d'insister : "Avec l'indépendance numérique et la guerre économique en toile de fond, nous souhaitons proposer une alternative à Microsoft Teams à destination non seulement de la France mais aussi de l'ensemble du territoire européen."