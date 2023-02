Baserow et NocoDB, deux alternatives open source à Airtable

Le modèle exclusivement SaaS d'Airtable et ses limites techniques peuvent conduire à choisir des alternatives open source. Dans ce domaine, deux solutions ressortent sur le marché.

Depuis sa création en 2012, Airtable fait figure de principal rival à Excel. L'éditeur américain semble avoir trouvé la formule magique en proposant une plateforme reposant sur une feuille de calcul adossée à une base de données. Objectif : orchestrer des flux de travail et faciliter la création d'applications d'entreprise grâce à un environnement de développement no code. Revendiquant plus de 300 000 organisations clientes, Airtable a levé un total de 1,4 milliard de dollars. De quoi conforter son avance sur ce marché des "super Excel", face à Smartsheet, Tables de JotForm ou Google Tables, actuellement en bêta aux Etats-Unis. Exclusivement en mode SaaS, Airtable n'est toutefois pas sans points faibles. Le plus important concerne l'hébergement des données sur le sol américain et, ce, quel que soit le plan tarifaire retenu. Le second porte sur les limites en termes de volume de données. Dans sa version Pro, une base Airtable peut contenir jusqu'à 50 000 enregistrements et jusqu'à 20 Go de stockage. Ces seuils montent à 250 000 enregistrements et 1 To de stockage dans l'édition Entreprise. Face à Airtable, deux alternatives open source font mouche. Il s'agit de Baserow et NocoDB.

Comparatif Airtable vs Baserow vs NocoDB Airtable Baserow NocoDB Date de création 2012 2019 2017 Pays d'implantation Etats-Unis Pays-Bas Grande-Bretagne Fonds levés depuis la création 1,4 milliard de dollars 5 millions d'euros 10,5 millions de dollars Modèle de licence Propriétaire Open source Open source Modalité d'hébergement Cloud On-premise et cloud On-premise et cloud à venir Bases de données supportées PostgreSQL, MySQL, Snowflake, MariaDB… PostgreSQL MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MariaDB, Oracle Database, Snowflake… Fonctionnalités avancées d'administration et de sécurité Oui Uniquement pour le plan Entreprise en mode auto-hébergé (sur devis) A venir Références Louis Vuitton, Netflix, HBO, Expedia, Time, Shopify, Autodesk… NC Walmart, Accenture, Bosch, American Express; PwC… Tarification (HT) par utilisateur et par mois Deux forfaits : Plus à 10 dollars par utilisateur et par mois (jusqu'à 5 000 enregistrements par base), Pro à 20 dollars (jusqu'à 50 000). Version entreprise sur devis. On-premise : version payante à partir de 5 dollars par utilisateur et par mois. Deux forfaits cloud : Premium à 5 dollars (jusqu'à 10 000 lignes par groupe), Advanced à 20 dollars (jusqu'à 100 000 lignes par groupe) Version entreprise à venir

"Les entreprises trouvent des limites dans l'exploitation d'Excel", rappelle Dominique Silvestre, directeur de Noxcod, agence spécialisée dans le développement no code. "De fil en aiguille, elles découvrent Airtable puis, face à ses contraintes, se tournent vers ses alternatives open source." Baserow et NocoDB proposent aux organisations d'auto-héberger leurs solutions sur leurs propres serveurs. Ce mode on-premise lève les deux points faibles évoqués plus haut que sont la localisation des données aux US et le nombre maximal de lignes par base. De quoi répondre au cahier des charges d'acteurs publics ou de professions réglementées.

Baserow et NocoDB affichent des approches similaires. Leurs plateformes sont "API first" afin d'appeler les données d'applications tierces. Elles font aussi appel à des webhooks taillés pour automatiser les flux d'activité. Ces derniers déclenchent des actions en réponse à des événements, par exemple l'ajout d'une ligne dans le tableur. Sur la forme, les deux solutions open source se distinguent néanmoins. Pour Dominique Silvestre, NocoDB implique une approche plus technique dans son installation et son utilisation. "Cette solution propose un grand nombre de paramètres, ce qui peut désorienter l'utilisateur. Chez Baserow, ces fonctionnalités avancées sont davantage masquées par une ergonomie bien pensée", constate le consultant.

En contrepartie, NocoDB offre une granularité plus fine. "La plateforme propose différents paramètres d'accès et de partage de sa base de données au-delà des rôles d'administrateur et de membre, comme la possibilité d'éditer ou de commenter", poursuit Dominique Silvestre. "NocoDB permet également d'intégrer des QR codes ou des code-barres dans ses colonnes". Autre avantage et pas de moindre, NocoDB, qui prépare une version payante en mode cloud, propose pour l'heure toutes ses fonctionnalités au sein de sa version open source.

Par effet miroir, "l'interface de Baserow se montre plus simple d'utilisation, plus 'Airtable friendly', avec moins de fonctionnalités affichées à l'écran", compare Dominique Silvestre. L'expert apprécie aussi la traçabilité offerte par la solution. "On sait quel utilisateur a accédé à la base, quelles modifications il a effectué", pointe-t-il. Autre avantage de Baserow : sa proximité avec les utilisateurs. La start-up néerlandaise était notamment présente à la première édition du NoCode Summit en septembre 2022, et elle présente un country manager pour la France. En termes de modèle économique, l'éditeur met en avant une solution communautaire très complète, aux côtés de déclinaisons payantes avec un tarif indexé sur le nombre d'utilisateurs.

Baserow, la carte de la simplicité

Baserow est l'alternative à Airtable qui offre l'interface graphique la plus proche de ce dernier. Selon l'éditeur, toute personne possédant des compétences rudimentaires en termes de tableur peut utiliser la solution. Baserow propose des modèles prédéfinis pour le marketing, la finance ou les RH. Mais aussi des templates propres aux secteurs de la santé ou de l'immobilier. Différents formats d'affichage sont possibles, depuis la grille jusqu'au calendrier en passant par le tableau Kanban. Distribué sous licence open source MIT/X11, Baserow peut être auto-hébergé ou utilisé en mode SaaS sur des serveurs localisés en Europe (à Amsterdam).

La start-up, qui revendique plus de 20 000 utilisateurs actifs, a levé 5 millions d'euros en juillet 2022. De quoi dérouler une feuille de route en R&D qu'elle affiche en toute transparence. Baserow prévoit notamment de multiplier les formats d'export au-delà des fichiers .csv ou encore de proposer dans ses versions payantes davantage de fonctionnalités d'administration et de sécurité.

NocoDB, la richesse fonctionnelle

Comme Baserow, NocoDB est une solution open source auto-hébergeable qui permet de collaborer et de partager des flux de travail depuis une feuille de calcul et selon différents modes d'affichage (grille, galerie, formulaire...). API-first, elle peut s'interfacer à des applications tierces comme Microsoft Teams, Slack ou Twilio. Parmi ses points forts, NocoDB prend en charge un très grand nombre de bases de données telles que MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite, MariaDB, Amazon Aurora, Oracle Database, Snowflake et Google BigQuery. Basé au Royaume-Uni, l'éditeur du même nom revendique 2 000 entreprises clientes parmi lesquelles Walmart, American Express, Bosch ou Western Digital.

Avec 10,5 millions de dollars levés depuis sa création en 2017, NocoDB entend prochainement commercialiser une version cloud, actuellement en bêta privée. Comme Baserow, il travaille sur des fonctionnalités avancées d'audit et de sécurité, dont le contrôle d'accès par authentification unique (SSO).