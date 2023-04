Bastion lève 2,5 millions d'euros pour protéger les PME

A travers des modules de formation et un logiciel de management d'EDR, Bastion aide les PME et petites ETI à se prémunir face aux risques de cyberattaques.

Bastion annonce ce jeudi 27 avril une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Une partie de cette somme vient de fonds d'investissement, et l'autre de particuliers comme Joshua Motta, patron de Coalition, pilier de l'insurtech aux Etats-Unis, Renaud Deraison, ancien CTO de Tenable, et Denis Duverne, ancien président du conseil d'administration d'AXA. Fondée en 2022 par des anciens de la cybersécurité commerciale de Palantir, Bastion a pour objectif de protéger les PME et les petites ETI face à la menace cyber. Elle aide ses clients à se doter d'une road map via des audits de sécurité. Puis grâce aux liens qu'elle possède avec des éditeurs, Bastion a créé un logiciel d'aide au management des EDR pour sa clientèle qui n'a pas toujours les moyens de gérer seule ce type de logiciel.

Une priorité : augmenter les effectifs

Arnaud Fournier, CEO et co-fondateur de Bastion, précise : "Ces fonds vont être utilisés pour recruter du personnel qui par la suite permettra de rajouter des modules à nos solutions et de les améliorer. L'objectif principal est la croissance commerciale de l'entreprise en créant un maillage fort tourné vers les PME et petites ETI. En croissance d'effectif, nous allons passer d'une dizaine à une quinzaine de personnes dans les mois à venir.