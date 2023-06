Attention à cette arnaque au nouveau permis de conduire, vous pourriez payer les amendes d'un autre

Un groupe de cybercriminels a trouvé la solution pour récupérer des permis de conduire français en profitant de la panique créée par la fin du permis rose.

Vous le savez sans doute déjà, le permis de conduire en France va changer de forme. Fini le permis cartonné rose, il sera définitivement remplacé par une carte plastifiée, émise pour le nouveaux permis depuis 2013. Mais pas avant 10 ans ! Le papier rose ne sera caduc qu'à partir de janvier 2033…

Profitant du flou qui semble entourer cette échéance, des cybercriminels ont eu l'idée de monter une arnaque simple mais redoutable. Pour commencer, ils ont acheté une liste d'e-mails sur le darknet, puis ils ont produit des mails imitant des courriers de préfecture. Le contenu de ce mail frauduleux est simple : nos arnaqueurs demandent à leurs victimes de changer immédiatement leur permis rose pour le nouveau plastifié, sous peine de recevoir une grosse amende. Pour cela, ils exigent que vous procédiez au changement en envoyant votre permis de conduire scanné sous forme de pièce jointe. Ainsi, la "préfecture" vous en produira un nouveau...

Et grâce à cette technique, les cybercriminels récoltent sans effort des copies de permis encore valides qui seront revendues sur le darknet. Une fois écoulées, ces copies permettront à des faussaires d'en fabriquer des plus vrais que nature. Le produit final pourra être utilisé par des criminels dans leurs larcins … et en plus ce sera à vous de payer leur PV et de subir les pertes de points. Voire pire, vous pourriez même être poursuivi au pénal pour les actes de ces criminels.

Comment se protéger ? Rien de plus simple : si jamais vous recevez un mail vous demandant de changer votre permis, c'est un faux. Les préfectures conseillent d'ailleurs de changer de permis dans trois cas seulement : la détérioration du permis, son vol ou sa disparition