SEO Square 2023 : rendez-vous les 17 et 18 octobre

Pour sa 7e édition, l'événement virtuel attend 5 000 participants. Au menu, 13 conférences qui promettent d'être les plus concrètes et opérationnelles possible.

Les 17 et 18 octobre prochains, le monde du SEO et du content marketing se retrouvera pour la 7e édition de l'événement SEO Square. Plus qu'un simple rassemblement, cet événement en ligne organisé par Semji promet d'apporter des éclairages précieux sur les tendances actuelles et futures du secteur.

Un événement d'ampleur

Avec une affluence prévue de plus de 5 000 participants, SEO Square s'affirme comme un rendez-vous majeur pour les professionnels du search marketing en 2023. Sur deux jours, les participants auront l'opportunité d'assister à 13 conférences en ligne, toutes gratuites, offrant une vision globale des enjeux actuels du SEO. Loin d'être un simple webinaire, SEO Square rassemble des experts renommés du domaine. Ces derniers partageront leurs analyses, retours d'expériences et perspectives sur l'avenir du SEO et du content marketing.

Des conférences à ne pas manquer

Chaque conférence vise à mettre en lumière des stratégies éprouvées, des retours d'expériences et des tactiques actionnables. Les sujets abordés sont variés : de l'impact de l'IA sur le SEO aux tendances actuelles en matière de search marketing, en passant par les meilleures pratiques pour une stratégie SEO globale réussie. Pour vous donner un aperçu, en voici trois :

"Laura débriefe : Le SEO et ses tendances pour en tirer des opportunités business" par Laura Blanchard : une plongée dans les tendances SEO de 2023 et comment les entreprises peuvent s'adapter pour en tirer profit. "SEO, GA4 et RGPD : comment bien mesurer sa performance SEO dans ce nouveau contexte ?" par Nicolas Chollet et Alexis Ramos-Dutel : une exploration des outils et méthodes pour mesurer efficacement sa performance SEO à l'ère du RGPD. "L'IA générative et Google Search: Révolution ou risque de flop ?" une table ronde avec plusieurs experts dont Vincent Terrasi : un débat sur l'impact de l'IA générative sur Google Search et les implications pour les professionnels du SEO.

Comment participer ?

L'inscription au SEO Square est ouverte à tous et se fait en ligne. Les participants recevront par la suite toutes les informations nécessaires pour se connecter aux conférences.