Les start-up françaises ont levé 515 millions d'euros au mois d'octobre

Un total atteint en 87 opérations. Les secteurs des mobilités, de la foodtech et de l'énergie ont été les plus prolifiques.

Au mois d'octobre, les start-up françaises ont levé 515 millions d'euros. C'est trois fois moins que le mois précédent (1,74 milliard d'euros). Mais en septembre, l'énorme tour de table réalisé par Verkor (850 millions d'euros) avait gonflé le total de manière spectaculaire. Ce mois-ci, les 87 opérations ont été plus homogènes. Avec 47 millions d'euros, la levée la plus élevée est réalisée par Swish.

A l'image de cet opérateur de bornes de recharges électriques pour les professionnels, le secteur des mobilités a été le plus prolifique (87 millions d'euros levés en six opérations). Derrière, les secteurs de la foodtech et de l'énergie ont tous deux levé 65 millions d'euros via respectivement sept et neuf opérations.

© JDN

Derrière Swish, les tours de table bouclés par Mecaware (40 millions d'euros) et Volta (40 millions d'euros) complètent le podium. A la quatrième place, la levée réalisée par Hiverbrite (35 millions d'euros) porte un secteur e-RH relativement actif (46 millions, sept opérations).