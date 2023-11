Financements divisés par deux, extinction des licornes, French Tech… les chiffres clés de l'étude d'Atomico sur les start-up européennes

Selon le rapport annuel du fonds de capital-risque Atomico, le financement des start-up européennes va lourdement chuter en 2023.

Le financement des start-up européennes va atteindre 45 milliards de dollars

Après avoir atteint 82 milliards de dollars en 2022, le financement des jeunes pousses du vieux continent va tomber à 45 milliards de dollars en 2023. D'après le rapport, deux raisons expliquent un tel écart : "les entreprises en phase de développement ont retardé leurs levées de fonds et les investissements ont été déployés à un rythme plus lent". Si les start-up européennes vont lever deux fois moins de fonds que l'année dernière, le financement en Europe reste 18% plus élevé qu'en 2020, avant l'euphorie propre à la période covid. A titre de comparaison, le financement des start-up américaines et chinoises va atteindre respectivement 120 milliards et 48 milliards de dollars, soit des baisses de 1 et 7% par rapport à 2020.

Une baisse à relativiser tant les niveaux de financement de 2021 et 2022 se sont avérés exceptionnels. © Atomico

Trois quarts des levées de fonds ne dépassent pas 5 millions d'euros

D'après Atomico, 73% des levées de fonds réalisées pendant les neuf premiers mois de 2023 n'ont pas dépassé 5 millions d'euros. Les mega tours (ceux qui culminent à plus de 100 millions de dollars), eux, sont bloqués à 36 (contre 163 en 2022).

En 2023, trois quarts des levées de fonds sont inférieures à 5 millions d'euros. © Atomico

Seulement 7 nouvelles licornes européennes en 2023

Là aussi la baisse est spectaculaire. Alors que 108 nouvelles licornes avaient vu le jour en 2021 et 48 en 2022, seulement 7 nouvelles start-up ont vu, pour l'instant, leur valorisation atteindre un milliard de dollars en 2023. A noter qu'aucune entreprise française ne fait partie de la liste (en attendant Mistral AI en 2024 ?). La valorisation totale de l'écosystème devrait toutefois connaitre une hausse en 2023 pour s'établir à 3 000 milliards de dollars (contre 2 700 milliards de dollars en 2023). Une augmentation principalement due à l'introduction en bourse de IONOS Group, fournisseur d'infrastructures cloud et de ARM, fabriquant de puces.

Les nouvelles licornes européennes se font de plus en plus rares. © Atomico

La France à la deuxième place en termes de capitaux levés

Avec un montant estimé à 8 milliards de dollars, la France serait le deuxième pays ayant levé le plus de capitaux, derrière le Royaume-Uni (12,7 milliards de dollars) et juste devant l'Allemagne (7,8 milliards de dollars). Autres chiffres encourageants pour la French Tech, les start-up françaises représentent 22% de l'écosystème européen et totalisent 330 000 emplois (dont 38 000 nouveaux en 2023).

La France calée entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. © Atomico

Premier secteur, la greentech représente 27% des investissements

Le secteur de la green tech a capté 27% des investissements en Europe cette année. Derrière, le software et la medtech complètent le podium. La fintech, elle, n'arrive que cinquième.

La greentech largement en tête. © Atomico

"Cela représente non seulement une augmentation spectaculaire du capital investi dans la transition verte, mais aussi un net ralentissement des volumes d'investissement dans les fintechs depuis le pic du marché", résument les auteurs du rapport.