Singulier lève près de 5 millions d'euros pour conseiller les investisseurs dans leur stratégie digitale

Le financement, qui contient une part de dette que l'entreprise ne souhaite pas communiquer, aidera notamment Singulier à réaliser ses ambitions internationales.

Fondé en 2017, Singulier accompagne les investisseurs et les entreprises de leur portefeuille sur leurs enjeux de transformation digitale, tech, data et IA. Six ans après sa création, la start-up française annonce lever 5 millions d'euros auprès de Founders Future et de MACSF. Ce financement contient une part de dette, non communiquée par l'entreprise.

Singulier a été fondé par Rémi Pesseguier (ex McKinsey) et Mathieu Ferel. Les deux hommes sont partis d'un constat : les fonds d'investissement et les acteurs du private equity n'ont pas accès aux outils adéquats pour accélérer leur transformation digitale. "On aide les investisseurs dans leur décision d'investissement, que cela soit pour l'acquisition ou la vente d'une société" précise Mathieu Ferel. La plateforme Holis, lancée en 2021, a été spécialement conçue pour aider les investisseurs dans leur prise de décision. Une fois qu'une "entreprise fait partie du portefeuille de l'un de nos clients, on l'aide dans sa transformation digitale".

Selon le dirigeant, Singulier parvient à se distinguer de ses concurrents en adoptant une "vision plus stratégique que les agences marketing" et une "approche plus opérationnelle que les gros cabinets de conseil traditionnel". "On peut traiter des sujets très pointus car on a des experts ultraspécialisés pour chaque domaine". L'entreprise assure ainsi apporter à ses clients "un réel savoir-faire" dans de nombreux secteurs : software, banque et assurance, santé, marketing, UX, média, intelligence artificielle…

La levée de fonds conclue par Singulier poursuit plusieurs objectifs, à commencer par la réalisation "d'acquisitions ciblées" et le renforcement des équipes IA et data. Enfin, ce nouveau financement devrait aider l'entreprise dans ses ambitions internationales. "On va notamment renforcer notre présence en Allemagne où l'on vient d'ouvrir un nouveau bureau", affirme Mathieu Ferel.