Prolong lève 1 million d'euros pour sa plateforme de réparation des produits de mode

La solution SaaS développée par cette start-up française permet aux marques de faciliter les services d'entretien et de réparation auprès de leurs clients.

Pour développer sa plateforme dédiée à la réparation et à l'entretien de produits de mode, la start-up française Prolong annonce ce 24 janvier lever un million d'euros auprès d'Imagination Machine et AFI Ventures. A ce tour de table s'ajoute un prêt de 500 000 euros, portant le financement total à 1,5 million d'euros.

"Je sentais que le secteur de la réparation n'était pas assez exploité. 50% des consommateurs se disent prêts à réparer leur produit mais peu d'entre eux passent le cap car c'est souvent trop compliqué", analyse Tanguy Frécon, cofondateur. Un constat qui l'a poussé à créer Prolong en novembre 2023 avec ses trois associés.

La start-up a développé une plateforme qui "s'intègre directement dans l'écosystème technologique des marques, notamment dans leur site e-commerce". Prolong, via sa plateforme, assure le choix d'un réparateur adéquat, "orchestre les flux de transport et de paiement" et récupère en échange une commission sur les frais d'entretien et de réparation.

Pour les marques, la solution SaaS de Prolong les aide "à accroître leur chiffre d'affaires car elles peuvent attirer les consommateurs en leur proposant des services de réparation et d'entretien une fois le produit vendu", promet Tangut Frécon. Le client qui passe une commande chez les entreprises partenaires de la start-up sera lui redirigé vers un réparateur validé par Prolong.

"Rendre la réparation aussi simple que l'achat d'un produit neuf"

Les réparateurs sont "indépendants" et "travaillent déjà avec les marques partenaires de Prolong". "On ne veut pas ubériser les réparateurs. En revanche, nous souhaitons ubériser l'expérience client. Le but c'est de rendre la réparation aussi simple que l'achat d'un produit neuf". Plus la start-up noue des partenariats avec des marques, plus elle pourra étendre son réseau de réparation en s'appuyant sur les réparateurs qui travaillent déjà avec ces dernières. Pour l'instant, Prolong compte trois clients : Fusalp, "un grand groupe spécialisé dans la chaussure" et "un autre dans la mode pour enfant".

La levée de fonds annoncée ce 24 janvier devrait permettre à l'entreprise d'en attirer de nouveaux. "On espère en avoir une quinzaine d'ici un an. Pour cela, on va essayer de diviser par deux le temps d'onboarding des marques". Prolong prévoit également de se lancer dans de nouveaux marchés. "On a la volonté d'attaquer d'autres verticales comme la joaillerie, l'horlogerie ou encore la maroquinerie".