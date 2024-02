Naboo lève 7,5 millions d'euros pour sa plateforme de séminaires sur-mesure

Cette start-up française entend profiter de ce financement pour démarrer son internationalisation et lancer un chatbot alimenté à l'IA.

Créé en 2022, Naboo a conçu une plateforme pour organiser des séminaires personnalisés sur laquelle les entreprises peuvent réserver instantanément hébergement, espaces de travail, restauration, activités et transport. Pour continuer de développer cette plateforme, cette start-up française annonce ce 5 février lever 7,5 millions d'euros auprès d'ISAI, Kima Ventures, Better Angle, Cap Horn et Maif Avenir.

A sa création, la plateforme avait une toute autre destination. "En 2022, on sortait de confinements successifs. Les gens avaient pris l'habitude de travailler à distance à la campagne. On a voulu créer une plateforme pour aider les entreprises à faciliter le télétravail", raconte Maxime Eduardo, cofondateur de Naboo. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu : "Ce fut un véritable flop". Cet échec a incité Naboo a réorienté sa plateforme en site de réservation de séminaire "all inclusive" sur lequel les entreprises peuvent choisir leurs activités "à la carte". "Nos tarifs sont les mêmes que ceux proposés par nos prestataires (comme Airbnb par exemple) sur leur site", assure Maxime Eduardo.

Une seule facture et un seul point de contact

Outre la personnalisation des séminaires, le cofondateur de Naboo met en avant un autre atout : la vitesse de réservation. "Avant, pour organiser des séminaires, les entreprises devaient s'adresser à plusieurs prestataires. Ceux-ci pouvaient mettre du temps à répondre, commençaient d'abord par fournir un devis avant de boucler la réservation… En plus, le plus souvent ce sont les managers qui organisent le séminaire. Ce ne sont pas des experts de l'événementiel, ils perdent un temps fou". Avec Naboo, il n'y a "qu'un seul point de contact et qu'une seule facture", ce qui permet "une réservation instantanée".

Un peu moins de deux aans près sa création, Naboo est rentable et "plus de la moitié des entreprises du Cac 40 sont déjà passées par la plateforme pour l'organisation de leurs séminaires". La levée de fonds annoncée ce 5 février doit permettre d'améliorer l'expérience client sur la plateforme grâce à l'IA : "On a développé un chatbot qui sera mis à disposition du public courant mars. L'utilisateur pourra lui soumettre plusieurs critères et le chatbot se chargera de lui présenter des résultats en accord avec ces critères". Enfin, ce financement poursuivra un objectif d'internationalisation : "On va organiser des séminaires à l'étranger, notamment au Royaume-Uni et en Belgique".