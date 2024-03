Kolet lève 5 millions d'euros pour réduire le coût de la connexion Internet à l'étranger

Cette start-up française créée début 2024 a conçu une carte eSIM distribuée par des acteurs du secteur du voyage qui lui servent de relais.

Pour que l'activation du mode avion ne soit plus le premier réflexe quand un voyageur arrive dans un pays étranger, Kolet annonce ce 13 mars lever 5 millions d'euros auprès de Daphni et 9900 Capital. Un premier tour de table qui doit permettre à cette start-up française de développer sa solution visant à réduire le coût de la connexion Internet dans les pays étrangers.

Cette solution repose sur l'élaboration d'une carte eSIM, que l'on peut notamment scanner via un QR code. Malgré le téléchargement de cette carte eSIM, il est tout à fait possible de conserver sur son portable sa carte SIM originale et de posséder deux numéros actifs. "On a fait en sorte de simplifier au maximum l'installation de cette carte SIM digitale" promet Anne-Carole Cöen, CMO et cofondatrice. "Les utilisateurs peuvent même désactiver leur carte quand ils rentrent en France et la réactiver quand ils repartent à l'étranger".

Créée début 2024, la start-up est encore toute jeune. Mais la dynamique du marché de la carte SIM digitale serait favorable à son développement : "Aux Etats-Unis, le dernier iPhone fonctionne avec une eSIM. Progressivement, les constructeurs vont arrêter de concevoir des cartes SIM physiques qui, au passage, émettent deux fois plus de CO2", prédit Anne-Carole Coën. Le marché de l'eSIM est encore "très atomisé" avec des "acteurs qui vendent directement leurs produits aux utilisateurs finaux" et ceux qui opèrent en BtoBtoC et qui "préfèrent passer par des intermédiaires".

3,99 euros pour 1 giga de connexion en Europe

Kolet a choisi cette deuxième option. Ses partenaires qui servent d'intermédiaires sont potentiellement tous les acteurs concernés par l'industrie du voyage, comme les plateformes de réservation ou encore les compagnies aériennes. En échange d'une commission, ces acteurs intègrent dans leur offre la possibilité d'acheter une carte eSIM. Kolet assure de son côté la gestion des paiements et le service client. L'agence de voyages Resaneo et le site de réservation de billets d'avion Ulysse sont les deux premiers partenaires de la start-up.

A noter que Kolet offre gratuitement aux détenteurs de sa carte eSIM un giga de connexion Internet. Ensuite le tarif varie en fonction des pays. En Europe, l'achat d'un giga coûte 3,99 euros. Les prix étant dégressifs, 20 gigas reviennent à 1,5 euro par giga. Le service de Kolet est disponible dans 120 pays, dont les pays de l'Union européenne. Mais ces derniers ne représentent sans doute pas la zone où l'offre de Kolet est la plus intéressante, étant donné que la connexion Internet n'y est plus surfacturée depuis 2017. "L'Angleterre devrait bientôt quitter le dispositif. Ce sera une opportunité intéressante pour nous", remarque toutefois Anne-Carole Coën.

La levée de fonds aura notamment pour but de renforcer les équipes tech et le service client mais aussi les équipes sales et marketing "pour conclure de nouveaux partenariats ciblés". A plus long terme, Kolet possède une autre ambition : "Peut-être qu'un jour notre carte eSIM permettra à tout le monde sur la planète, et pas seulement les voyageurs, d'avoir accès à Internet à moindre coût".