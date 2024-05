Les start-up françaises ont levé 797 millions d'euros en avril

Un total atteint en 72 opérations. Les mobilités et la fintech ont été les secteurs les plus prolifiques.

Le French tech retrouve (un peu) le sourire. Après un début d'année très compliquée en termes de financement, les start-up françaises ont levé 797 millions d'euros au mois d'avril, total le plus élevé de 2024. C'est presque deux fois plus qu'au mois de mars. 72 tours de table ont été réalisés. Il s'agit là aussi d'un nombre record pour l'année 2024.

L'écosystème a été principalement porté par deux secteurs. Les mobilités, avec 269 millions d'euros levés via 7 opérations, occupe la première place. La fintech, qui avait connu un petit déclassement en 2023, arrive à la deuxième place (183 millions d'euros, 10 opérations). Derrière, la biotech/greentech complète le podium et confirme ainsi sa place de pilier de l'écosystème (55 millions d'euros, 10 opérations). En effet, elle n'a jamais quitté le top 4 des secteurs les plus prolifiques en 2024.

Les mobilités et la fintech ont porté l'écosystème. © JDN

Retour des mega-tours

Le mois d'avril marque le retour des grosses levées. Alors que la French tech n'avait pas connu de mega-tours en février et en mars, HysetCo, spécialiste de la mobilité hydrogène, et Pigment, logiciel de planification financière, ont respectivement levé 200 millions et 135 millions d'euros.

72 opérations ont été réalisées en avril. © JDN

A noter que les start-up de la biotech/greentech et de la fintech ont été les plus actives. Les deux secteurs ont réalisé 10 levées de fonds chacun.