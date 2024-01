Baromètre des levées de fonds : 2023, le grand effondrement

En 2023, les jeunes pousses françaises ont levé 7,7 milliards d'euros en 494 opérations. C'est presque deux fois moins qu'en 2022.

A l'issue d'un mois de décembre plutôt prolifique (827 millions d'euros levés en 49 opérations), le montant total des fonds levés par les start-up françaises en 2023 s'élève d'après nos calculs à 7,676 milliards d'euros. A titre de comparaison, ce montant atteignait 13 milliards d'euros en 2022 et 10,4 milliards d'euros en 2021. Une baisse spectaculaire qui doit cependant être relativisée. En 2019, avant la période covid, les jeunes pousses françaises avaient levé 4,4 milliards d'euros. Logiquement, le nombre de tours de table a également chuté. Il s'élève à 494, contre 849 l'année précédente. Parmi ces 494 opérations, 11 ont atteint au moins 100 millions d'euros (contre 26 en 2022).

L'énergie en tête, la fintech et le retail déclassés

Avec 1,1 milliard d'euros levés, le secteur de l'énergie domine le classement devant la medtech (654 millions d'euros) et la biotech (487 millions d'euros). La fintech, qui se plaçait en tête des secteurs en 2022, arrive à la quatrième place (478 millions d'euros) devant le secteur des mobilités, cinquième (305 millions d'euros). Le retail, deuxième en 2022, subit également un important déclassement et pointe à la huitième place (237 millions d'euros). La medtech, avec 51 opérations, est le secteur le plus actif de 2023.

L'énergie occupe la première place des secteurs ayant levé le plus de fonds. © JDN

La plus grosse levée a été réalisée par Verkor. En effet, l'entreprise spécialisée dans la conception de batteries électriques a bouclé un tour de table de 850 millions d'euros en septembre. Derrière, Mistral AI, champion français de l'intelligence artificielle, a levé 385 millions d'euros en décembre.

Onze tours de table ont atteint au moins 100 millions d'euros. © JDN

A noter que l'énergie et le big data sont les deux secteurs les plus représentés dans le top 20 des plus grosses levées de fonds en 2023.