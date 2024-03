Sans locomotive, les start-up françaises ont levé seulement 485 millions d'euros

Un (faible) total atteint en 50 opérations. Les secteurs Adtech/Martech/Publishers, Biotech/Greentech et Fintech ont été les plus prolifiques.

En février, les start-up françaises ont levé 484,9 millions d'euros, soit le plus faible montant observé depuis août 2023 (elles avaient alors levé 40 millions). Si on ne prend pas en compte les mois de juin, juillet et août, l'été étant une période où les levées de fonds se font plus rares, il s'agit du pire mois depuis décembre 2021 (368 millions d'euros).

Alors que le financement de l'écosystème s'était stabilisé autour de 800 millions d'euros ces trois derniers mois, février constitue donc un véritable coup de frein. Outre le faible nombre de levées de fonds réalisées (on en compte seulement 50 ce mois-ci), l'absence de méga-tour se fait ressentir. Les levées de fonds conclues par Electra (304 millions d'euros en janvier), Mistral (385 millions d'euros en décembre), Mylight150 (100 millions d'euros en novembre) ou encore Verkor (850 millions d'euros en septembre) avaient permis de gonfler de manière spectaculaire les montants observés. Sans locomotive, le financement de la french tech marque le pas.

La fintech se replace, l'IA déçoit

Malgré tout, certains secteurs ont réussi à tirer leur épingle du jeu. L'Adtech/Martech/Publishers arrive en tête avec 69,5 millions d'euros levés. Derrière, celui de la Biotech/Greentech parvient à récolter 46,4 millions d'euros. Pourtant en net recul en 2023, la fintech se place sur le podium avec 42,4 millions d'euros. Le secteur a notamment pu compter sur les 40 millions d'euros levés par Pennylane, spécialiste de la gestion comptable et financière. A noter que les start-up d'intelligence artificielle ont à peine rassemblé un million d'euros.

Avec 6 levées de fonds, la biotech/greentech a été le secteur le plus actif en février. © JDN

Si la French tech n'a pas connu de méga-tour en février, quelques belles opérations ont tout de même été réalisées. Avec 51 millions d'euros, le spécialiste de la géolocalisation depuis l'espace Unseenlabs a conclu le plus gros tour de table du mois.

Unseenlabs a réalisé la plus grosse levée de fonds du mois de février. © JDN

Juste derrière, Planity a réussi à lever 45 millions d'euros pour sa plateforme de réservation de rendez-vous beauté.