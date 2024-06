Malibou lève 3 millions d'euros pour sa plateforme RH tout-en-un

La start-up propose à ses clients de centraliser sur une même plateforme la gestion de la paie et des ressources humaines et de bénéficier de l'expertise de gestionnaires de paies.

Les bonnes nouvelles s'enchainent pour Malibou. Fondée en septembre 2023, la start-up française spécialisée dans la gestion de la paie et des ressources humaines pour les TPE et PME, fait partie de la promotion hiver 2024 d'Y Combinator. Quelques mois plus tard, le célèbre incubateur participe à la levée de fonds de 3 millions d'euros annoncée par Malibou ce 4 juin. Breega et FCVC ont également pris part au tour de table.

"J'ai travaillé plusieurs années à l'étranger, en Angleterre et aux Etats-Unis notamment, et les logiciels RH et de gestion de paies étaient souvent regroupés sur une même interface. En France ces deux services sont généralement dissociés", indique Maxence Drummond, cofondateur. "Les entreprises utilisent des outils qui ne sont pas connectés entre eux". Pour simplifier leur quotidien, Malibou a développé un logiciel SaaS qui centralise sur une même plateforme la gestion des paies et des ressources humaines. Une solution qui lui a déjà permis de séduire une centaine de clients.

En plus de la plateforme, Malibou permet à ses clients de solliciter l'expertise de gestionnaires de paies. "La paie est un sujet complexe. On veut trouver un compromis entre outiller les entreprises en automatisant le maximum de tâches tout en ajoutant un support humain dédié", explique le dirigeant. "Le gestionnaire de paie peut effectuer un bilan d'anomalie ou répondre à diverses questions pour permettre aux entreprises de rester dans les clous : faut-il payer un stagiaire les jours fériés ? Est-ce qu'un mandataire social a le droit de se verser telle prime ?".

Un tarif mensuel dégressif de 25 euros par salarié

En se lançant dans la gestion des ressources humaines, Malibou a rejoint un marché très concurrentiel sur lequel est notamment présent PayFit. Si Maxence Drummond reconnait que la licorne a développé "un très bel outil", il estime également que sa start-up évolue dans "un marché gigantesque où il reste encore de la place". "On se différencie de PayFit avec un produit simple car on masque la complexité de la paie, mais aussi en ajoutant un support humain et avec un abonnement moins cher". Malibou propose un abonnement mensuel de 25 euros par mois et par salarié, un tarif dégressif selon la taille de ses clients.

La levée de fonds permettra à la start-up d'investir dans le produit pour que "les gestionnaires de paies consacrent la plupart de leur temps à la partie conseil" mais aussi à renforcer l'équipe actuelle composée d'une dizaine de collaborateurs : "On va recruter des développeurs, des commerciaux et des gestionnaires de paies", conclut Maxence Drummond.