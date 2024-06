Continuity lève 10 millions d'euros pour aider les assureurs dans l'évaluation des risques IARD

L'entreprise entend profiter de ce financement pour attaquer deux nouveaux secteurs : le risque agricole et les grands risques industriels.

Continuity annonce ce 6 juin lever dix millions d'euros auprès de 115k, Elaia et Bpifrance. Cette start-up française, qui aide les assureurs professionnels à évaluer le niveau de risque IARD (incendies, accidents et risques divers) de leurs clients, avait déjà bouclé un tour de table de cinq millions d'euros en 2021.

Fondée en 2019, Continuity assure "analyser chaque contrat d'assurance et chaque nouvelle demande de souscription pour identifier les facteurs de risque, les points d'attention et les écarts de déclaration dans le but de proposer la recommandation la plus adaptée à la situation réelle de l'entreprise assurée".

15 recrutements prévus

La start-up propose une plateforme SaaS qui combine data et intelligence artificielle pour évaluer les risques IARD en temps réel. Pour cela, elle se base sur quatre critères : activité, localisation, bâtiment et situation financière de l'entreprise assurée. Continuity promet ainsi "une évaluation précise et rapide" des risques pour recommander aux assureurs "la souscription la plus adaptée à la situation de l'entreprise assurée et à ses besoins".

Continuity, qui revendique le suivi de plus d'un million de contrats, compte parmi ses clients Axa, le Crédit Agricole, Groupama ou encore Sada Assurances. Avec ce nouveau financement, l'entreprise vise une expansion européenne et s'apprête à renforcer ses équipes pour passer de 30 à 45 collaborateurs.

Enfin, la levée de fonds devra permettre à Continuity la conquête de nouvelles verticales : "Nous souhaitons étoffer notre solution pour optimiser la gestion des grands risques industriels et du risque agricole", annonce dans un communiqué Benoît Pastorelli, CEO et cofondateur.