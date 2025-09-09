Gobano Robotics lève 3 millions d'euros pour déployer ses bras robotiques dans l'industrie

Ces bras robotiques doivent être capables de réaliser des tâches industrielles de manière autonome comme le pliage, le tri d'objets, l'assemblage ou le vissage.

Premier tour de table pour Gobano Robotics. Cette deeptech française fondée en juin 2025 et spécialisée dans l'IA robotique de manipulation à destination des industriels annonce ce 9 septembre lever 3 millions d'euros en pre-seed auprès d'Axeleo Capital, la Bpifrance, Polytechnique Ventures, Kima Ventures, Motier Ventures, Plug and Play Ventures et de business angels.

"L'IA robotique connaît une petite révolution. De nouveaux modèles d'intelligence artificielle permettent d'automatiser des tâches qui étaient autrefois très difficiles à coder et le hardware robotique est de moins en moins cher", indique Ziad Khoury, CEO et cofondateur. "Pour la France et l'Europe, c'est l'occasion de rattraper notre retard sur la Chine et les Etats-Unis dans l'IA robotique".

Gobano Robotics ne conçoit pas ses bras robotiques : la start-up les acquiert auprès de partenaires, puis y intègre sa technologie. "On pratique le reinforcement learning. L'objectif est que nos robots soient capables de réaliser les tâches industrielles les plus fines de manière autonome", poursuit le dirigeant. Parmi ces tâches figurent le pliage, le tri d'objets, l'assemblage ou encore le vissage. Gobano Robotics assure que ses bras robotiques permettront aux industriels d'augmenter leur productivité tout en réduisant les erreurs.

Des démonstrations d'ici fin 2025

Fondée en juin, la jeune pousse n'a pas encore de client mais déclare avoir "un certain nombre de pistes". Pour convaincre les industriels d'utiliser sa solution, elle compte réaliser des démonstrations d'ici la fin de l'année. A noter que les futurs clients de Gobano Robotics auront le choix : soit ils achèteront le bras robotique et s'abonneront à la partie logicielle, soit ils loueront le package complet.

La levée de fonds doit permettre à cette start-up composée de sept collaborateurs de réaliser plusieurs objectifs. "On va recruter des nouveaux talents, accélérer sur la R&D pour délivrer des modèles d'IA performants, et professionnaliser notre offre", annonce Ziad Khoury.