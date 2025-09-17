Juisci, l'Instagram de la recherche médicale, lève 4 millions d'euros

Juisci a développé une application pour faciliter l'accès aux publications scientifiques pour les professionnels de la santé. Au total, elle compte plus de 200 000 utilisateurs répartis dans 60 pays.

Deuxième tour de table pour Juisci. Après avoir levé un million d'euros en 2022, la start-up française fondée en 2021 annonce ce 17 septembre avoir conclu un tour de table de 4 millions d'euros auprès de Big Pi Ventures, Ring Capital et de business angels. L'opération est complétée par 1,5 million d'euros apportés par la Bpifrance sous forme de prêt et de subventions.

Selon Juisci, depuis 2020, la quantité d'informations médicales double tous les 73 jours. "Les publications médicales sont très souvent des contenus lourds, denses et difficiles à lire. Ils sont pourtant très précieux", indique Robin Roumengas, cofondateur et CEO. Pour aider les professionnels de la santé à rester à jour, Juisci a développé une application mobile disponible sur Android et iOS.

"On a développé une interface inspirée des plateformes grand public comme Spotify ou Instagram", explique le dirigeant. Sur cette interface, les utilisateurs peuvent scroller un fil d'actualité composé de publications médicales adaptées à leur profil. Ces dernières prennent plusieurs formes : "grâce à l'IA, on est capable de transformer de longs textes de recherche en résumés concis traduits dans dix langues différentes, en vidéos synthétiques ou même en podcasts". A noter que les utilisateurs ont également accès à un chatbot qui a pour base de données des publications scientifiques.

Une version payante pour une trentaine de clients

Toutes ces fonctionnalités sont accessibles gratuitement et près de 200 000 utilisateurs répartis dans 60 pays en profitent. Mais Juisci commercialise aussi des licences SaaS pour permettre aux organisations de la santé de bénéficier d'une expérience très personnalisée et pour débloquer quelques fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de créer des espaces privés accessibles via un qr code ou un lien d'invitation. "Les professionnels de la santé qui utilisent la version payante peuvent inviter leurs collaborateurs et même leurs patients sur ces espaces privés". Au total, plus de 30 clients utilisent la version payante, dont Sanofi, le CHU de Dijon, l'Oréal ou encore l'Académie nationale de chirurgie.

La levée de fonds devra permettre à Juisci de renforcer la R&D, accélérer son développement international, notamment aux Etats-Unis, et gonfler ses équipes. La start-up, qui compte 30 collaborateurs, vise une dizaine de recrues d'ici la fin de l'année.