Qovery lève près de 13 millions de dollars pour automatiser le DevOps

Le financement, qui comprend une part de dette non dévoilée, doit permettre à Qovery d'accélérer son expansion aux Etats-Unis et de doubler ses effectifs d'ici 2026.

Nouveau tour de table pour Qovery. Lancée en 2020, la start-up française, qui automatise le DevOps, annonce ce 30 septembre lever 13 millions de dollars auprès d'Iris, Speedinvest, Crane Venture Partners, Techstars, Irregular Expressions et plusieurs business angels. L'opération comprend une part de dette "minime" que l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.

Le DevOps désigne la collaboration entre les développeurs de logiciels et les professionnels de l'infrastructure pour déployer des applications sur le cloud de manière efficace. Or, selon Romaric Philogène, PDG et cofondateur de Qovery, les professionnels de l'infrastructure sont "rares et très coûteux".

Une centaine de clients

Pour répondre à cette pénurie, Qovery a développé une plateforme qui automatise l'ensemble du cycle de vie du déploiement des applications et de la gestion de l'infrastructure dans les cloud. "On permet aux développeurs, qui ne sont pas des spécialistes de l'infrastructure, de gagner en autonomie et de se concentrer sur des actions à forte valeur ajoutée", assure le dirigeant. Résultat, ils peuvent "déployer des applications en quelques jours au lieu de plusieurs mois".

Qovery, dont le mode de rémunération repose sur un abonnement SaaS, possède une centaine de clients dont Greenly, Alan, Talkspace ou encore Hyperline. La plupart d'entre eux développent eux-mêmes des plateformes SaaS.

La start-up, qui avait déjà levé 3,6 millions d'euros en 2021, entend profiter de ce financement pour "améliorer le produit" et "accélérer commercialement", notamment aux Etats-Unis où "elle réalise la moitié de son business". Pour cela, elle prévoit plusieurs recrutements : "On est 24 actuellement. On sera 30 d'ici la fin de l'année et aux alentours de 50 en 2026", annonce Romaric Philogène. Un poste est ciblé en particulier, celui de commercial.