Portées par Mistral AI, les start-up françaises ont levé 2,31 milliards d'euros en septembre
Grâce à la pépite française de l'intelligence artificielle, l'écosystème a réalisé son meilleur mois depuis plus de trois ans. Au total, 64 tours de table ont été recensés.
Les jeunes pousses tricolores affolent les compteurs. En septembre, la French tech a levé 2,31 milliards d'euros, soit son mois le plus prolifique depuis juin 2022. Il s'agit même de sa troisième meilleure performance depuis octobre 2016, date à laquelle nous avons réalisé notre premier baromètre des levées de fonds. Pour atteindre ce joli total, 64 tours de table ont été recensés.
L'un d'eux a particulièrement marqué les esprits : celui de Mistral AI. La pépite tricolore a rassemblé 1,7 milliard d'euros. C'est tout simplement la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French tech (Verkor avait mobilisé 2 milliards d'euros en septembre 2023 mais "seulement" 850 millions d'euros en equity). Si on retire le tour de table conclu par Mistral AI, l'écosystème a rassemblé 613 millions d'euros, soit le quatrième meilleur total de 2025.
Côté secteur, l'intelligence artificielle occupe sans surprise la première place avec 1,72 milliard d'euros levés via 6 levées de fonds. Derrière, les mobilités (125 millions d'euros ; 6 opérations) et la fintech (69 millions d'euros ; 8 opérations) complètent le podium. Seulement sixième, la greentech/biotech confirme son petit coup de mou.
|Secteur
|Montant levé (en millions d'euros)
|Part du montant global (en %)
|Nombre d'opérations
|Intelligence artificielle
|1715
|74,13%
|6
|Mobilités
|125,1
|5,41%
|6
|Fintech
|69
|2,98%
|8
|Medtech
|64,7
|2,80%
|9
|Foodtech
|61,1
|2,64%
|4
|Biotech / Greentech
|48,2
|2,08%
|5
|Proptech
|18,2
|0,79%
|2
|e-RH
|13,1
|0,57%
|2
|Retail
|8,3
|0,36%
|2
|Big Data
|8,1
|0,35%
|2
|Cybersécurité
|6,6
|0,29%
|3
|Adtech / Martech / Publishers
|0,88
|0,04%
|2
|Autres
|175,2
|7,57%
|13
|Total général
|2313,48
|100,00%
|64
Hormis Mistral AI, d'autres start-up ont réalisé de belles levées de fonds. Waat a récolté 100 millions d'euros pour ses bornes de recharge électrique tandis que le spécialiste de la communication laser Cailabs a rassemblé 53,3 millions d'euros.
|Entreprise
|Montant
|Investisseurs
|Secteur
|Mistral AI
|1700
|ASML, DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed, NVIDIA
|Intelligence artificielle
|Waat
|100
|DWS, Bpifrance
|Mobilités
|Cailabs
|53,3
|Definvest, Fonds Innovation Défense (Armed Forces Ministry & Bpifrance), NewSpace Capital, EIC Fund, Starquest Capital, CAIVE (Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion)
|Autres
|Scintil Photonics
|50
|Yotta Capital Partners, Nvidia, NGP Capital, BNP Paribas Développement, Supernova Invest, Bpifrance, Innovacom, Bosch Ventures, Applied Ventures
|Autres
|GenoMines
|38,2
|DeepTech & Climate Fonds, Hyundai Motor Group, Lowercarbon Capital, Entrepreneurs First, Wind, Teampact Ventures, Prospect Innovation, Elemental Impact, Raise Phiture, AlphaTech Investment Group, Salida B.V.
|Biotech / Greentech
|La Fourche
|31,5
|Bpifrance (Large Venture), Astanor Ventures (lead), Aurae, Eight Roads Ventures, Anterra Capital, Founders Future, Heartcore
|Foodtech
|Finary
|25
|Paypal Ventures, Local Globe, Hedosophia, Shapers, Y Combinator, Speedinvest
|Fintech
|Nxtfood
|25
|Clay Capital, IRD Invest, Creadev, Roquette Ventures
|Foodtech
|Space Cargo
|25
|Expansion Ventures, Eurazeo, BEI, Luxembourg Future Fund II, Tudigo
|Autres
|Vizzia
|16
|Headline (US), SistaFund
|Autres
|Defacto
|16
|La Maison Partners, Blast Club, Citi Ventures, Northzone, Headline, GFC
|Fintech
|Zefir
|15
|Heartcore Capital, Sequoia, Fintech Collective, FJ Labs, Zigg Capital, TX Ventures
|Proptech
|RDS
|14
|Bpifrance, Critical Path Ventures, MACSF, Capital Grand Est
|Medtech
|Tafalgie Therapeutics
|12
|Bpifrance, Business angels, Family offices
|Medtech
|Fludis
|10
|ADEME Investissement, Sogestran
|Mobilités
|Rofim
|10
|Buena Vista Capital & CAAP Création, Banque des Territoires, Orange Ventures, Région Sud Investissement
|Medtech
|Seyna
|10
|115 K (La Banque Postale), White Star Capital, Elaia
|Fintech
|Edflex
|10
|Bpifrance, Educapital, Ternel, Wille Finance
|e-RH
|Goodvest
|8
|Serena Capital, Ring Capital, Polytechnique Ventures, ALM Innovation
|Fintech
|TiHive
|8
|Karista, Wind, EIC Fund
|Autres
|Futurail
|7,5
|Asterion Ventures, Leap435, EIT Urban Mobility, Zero Infinity Partners, Heroic Ventures
|Mobilités
|Dianosic
|7
|Aptar, Noshaq (ex Meusinvest), Capital Grand Est, Finovam gestion, Business Angels
|Medtech
|Djust
|7
|Speedinvest, Elaia Partners, New Enterprise Associates
|Retail
|ArcaScience
|6
|Bpifrance, Pleiade Venture, Plug and Play, Akka Technologies, The Moon Venture
|Medtech
|iNGage
|6
|Supernova Invest, 360 Capital, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Alpes Développement, CEA Investissement
|Autres
|Overmind
|5,1
|Renegade Partners, Four Rivers, Operator Collective, Dan Scheinman, Walter Kortschak
|Big Data
|Alpic
|5
|Partech, Kima Ventures, Irregular Expressions, K5 Global, Yellow, Galion.exe, Drysdale Ventures, Business angels
|Intelligence artificielle
|StemInov
|5
|Angels Santé, Business Angels des Grandes Écoles, Alsace Business Angels, Codexial, Finovam Gestion, ILP
|Biotech / Greentech
|Les Nouvelles Fermes
|5
|Starquest Capital, Maif Impact, Business Angels
|Autres
|Vocca
|4,7
|Speedinvest, Firstminute Capital, Kima Ventures, FJ Labs, Business Angels
|Medtech
|Juisci
|4
|Ring Capital, Big Pi Ventures (Greece), Business angels
|Medtech
|Rippletide
|4
|OneRagtime, Business Angels
|Intelligence artificielle
|Plasana Medical
|4
|TF Participation, Cantrak, Maison Worms, Cléry, L'Occitane Group Ventures
|Medtech
|Load Stations
|3,8
|NCI (Ncity), Acer Finance, Family offices, Business angels
|Mobilités
|Byome Labs
|3,6
|Remora Biotech, Paris Business Angels, Angels Santé
|Biotech / Greentech
|Nepsis
|3,5
|Bpifrance, AFI Ventures, Hoji Ventures, 50 Partners, Ring Capital, Business Angels
|Fintech
|Kikleo
|3,5
|Newfund, Avelana, Business Angels
|Foodtech
|Up&Charge
|3,5
|Tudigo, Family Office, Business Angels
|Mobilités
|Synboli
|3,5
|Wind, Aquiti
|Autres
|Temelion
|3,2
|360 Capital (lead), Isai Build Venture, SE Ventures, Kima Ventures, Business angels
|Proptech
|MoodWork
|3,1
|Newfund, Business angels
|e-RH
|Gobano Robotics
|3
|Axeleo, Bpifrance, Polytechnique Ventures, Kima Ventures, Motier Ventures, Plug and Play Ventures, Business Angels
|Intelligence artificielle
|Nucleon Security
|3
|Orange Ventures, Newfund, LoftyInc Capital, CDG Invest, AXIAN
|Cybersécurité
|Sonomind
|3
|Critical Path Ventures
|Medtech
|Popsink
|3
|Iris, XAnge, Seedcamp, Irregular Expressions, Business Angels
|Big Data
|Abby
|3
|Tomcat Invest, OneGreen, Kima Ventures
|Fintech
|MokN
|2,6
|Moonfire, Ovni Capital, Kima Ventures, Business Angels
|Cybersécurité
|Flagcat
|2,5
|Acurio Ventures, Motier Ventures, Seedcamp
|Autres
|Alltheway
|2,4
|Innovacom (lead), Groupe ADP, CDG Invest (Morocco), Business angels
|Autres
|Greenway
|2
|Socadif, Business angels
|Fintech
|One Experience
|1,6
|Euronext Growth
|Autres
|2501.ai
|1,5
|Galion.exe, KFund, Kima Ventures
|Intelligence artificielle
|PikkoPay
|1,5
|Finovam Gestion, Ventures by Delaware, Business Angels
|Fintech
|Chat3D
|1,5
|Mesh Ventures, Campus Fund, Innov'Alpes, Business Angels
|Intelligence artificielle
|Metreecs
|1,3
|Y Combinator, Monte Carlo Capital, Founders Future, Kima Ventures, Business Angels
|Retail
|Santafoo
|1,1
|Business Angels
|Foodtech
|NeoEarth
|1
|First Imagine!, Newfund, Techmind, Climate club
|Autres
|Oris Materials Intelligence
|1
|Liberset
|Biotech / Greentech
|Avanoo
|1
|NC
|Cybersécurité
|Nona
|0,9
|Banque des Territoires, INCO Ventures, 50 Partners, RJ Ventures
|Autres
|MagicPost
|0,49
|Bpifrance
|Adtech / Martech / Publishers
|Molecular Simulation For All
|0,4
|UI Investissement, Da Vinci Labs
|Biotech / Greentech
|Mocli
|0,39
|BPI France, Business angels
|Adtech / Martech / Publishers
|Anod
|0,3
|Business Angels
|Mobilités
Comme cet été, la medtech a été le secteur le plus actif. En septembre, ses représentants ont bouclé neuf levées de fonds.