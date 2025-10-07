Portées par Mistral AI, les start-up françaises ont levé 2,31 milliards d'euros en septembre

Grâce à la pépite française de l'intelligence artificielle, l'écosystème a réalisé son meilleur mois depuis plus de trois ans. Au total, 64 tours de table ont été recensés.

Les jeunes pousses tricolores affolent les compteurs. En septembre, la French tech a levé 2,31 milliards d'euros, soit son mois le plus prolifique depuis juin 2022. Il s'agit même de sa troisième meilleure performance depuis octobre 2016, date à laquelle nous avons réalisé notre premier baromètre des levées de fonds. Pour atteindre ce joli total, 64 tours de table ont été recensés.

L'un d'eux a particulièrement marqué les esprits : celui de Mistral AI. La pépite tricolore a rassemblé 1,7 milliard d'euros. C'est tout simplement la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French tech (Verkor avait mobilisé 2 milliards d'euros en septembre 2023 mais "seulement" 850 millions d'euros en equity). Si on retire le tour de table conclu par Mistral AI, l'écosystème a rassemblé 613 millions d'euros, soit le quatrième meilleur total de 2025.

Côté secteur, l'intelligence artificielle occupe sans surprise la première place avec 1,72 milliard d'euros levés via 6 levées de fonds. Derrière, les mobilités (125 millions d'euros ; 6 opérations) et la fintech (69 millions d'euros ; 8 opérations) complètent le podium. Seulement sixième, la greentech/biotech confirme son petit coup de mou.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en septembre 2025 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Intelligence artificielle 1715 74,13% 6 Mobilités 125,1 5,41% 6 Fintech 69 2,98% 8 Medtech 64,7 2,80% 9 Foodtech 61,1 2,64% 4 Biotech / Greentech 48,2 2,08% 5 Proptech 18,2 0,79% 2 e-RH 13,1 0,57% 2 Retail 8,3 0,36% 2 Big Data 8,1 0,35% 2 Cybersécurité 6,6 0,29% 3 Adtech / Martech / Publishers 0,88 0,04% 2 Autres 175,2 7,57% 13 Total général 2313,48 100,00% 64

Hormis Mistral AI, d'autres start-up ont réalisé de belles levées de fonds. Waat a récolté 100 millions d'euros pour ses bornes de recharge électrique tandis que le spécialiste de la communication laser Cailabs a rassemblé 53,3 millions d'euros.

Les levées de fonds de septembre 2025 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Mistral AI 1700 ASML, DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed, NVIDIA Intelligence artificielle Waat 100 DWS, Bpifrance Mobilités Cailabs 53,3 Definvest, Fonds Innovation Défense (Armed Forces Ministry & Bpifrance), NewSpace Capital, EIC Fund, Starquest Capital, CAIVE (Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion) Autres Scintil Photonics 50 Yotta Capital Partners, Nvidia, NGP Capital, BNP Paribas Développement, Supernova Invest, Bpifrance, Innovacom, Bosch Ventures, Applied Ventures Autres GenoMines 38,2 DeepTech & Climate Fonds, Hyundai Motor Group, Lowercarbon Capital, Entrepreneurs First, Wind, Teampact Ventures, Prospect Innovation, Elemental Impact, Raise Phiture, AlphaTech Investment Group, Salida B.V. Biotech / Greentech La Fourche 31,5 Bpifrance (Large Venture), Astanor Ventures (lead), Aurae, Eight Roads Ventures, Anterra Capital, Founders Future, Heartcore Foodtech Finary 25 Paypal Ventures, Local Globe, Hedosophia, Shapers, Y Combinator, Speedinvest Fintech Nxtfood 25 Clay Capital, IRD Invest, Creadev, Roquette Ventures Foodtech Space Cargo 25 Expansion Ventures, Eurazeo, BEI, Luxembourg Future Fund II, Tudigo Autres Vizzia 16 Headline (US), SistaFund Autres Defacto 16 La Maison Partners, Blast Club, Citi Ventures, Northzone, Headline, GFC Fintech Zefir 15 Heartcore Capital, Sequoia, Fintech Collective, FJ Labs, Zigg Capital, TX Ventures Proptech RDS 14 Bpifrance, Critical Path Ventures, MACSF, Capital Grand Est Medtech Tafalgie Therapeutics 12 Bpifrance, Business angels, Family offices Medtech Fludis 10 ADEME Investissement, Sogestran Mobilités Rofim 10 Buena Vista Capital & CAAP Création, Banque des Territoires, Orange Ventures, Région Sud Investissement Medtech Seyna 10 115 K (La Banque Postale), White Star Capital, Elaia Fintech Edflex 10 Bpifrance, Educapital, Ternel, Wille Finance e-RH Goodvest 8 Serena Capital, Ring Capital, Polytechnique Ventures, ALM Innovation Fintech TiHive 8 Karista, Wind, EIC Fund Autres Futurail 7,5 Asterion Ventures, Leap435, EIT Urban Mobility, Zero Infinity Partners, Heroic Ventures Mobilités Dianosic 7 Aptar, Noshaq (ex Meusinvest), Capital Grand Est, Finovam gestion, Business Angels Medtech Djust 7 Speedinvest, Elaia Partners, New Enterprise Associates Retail ArcaScience 6 Bpifrance, Pleiade Venture, Plug and Play, Akka Technologies, The Moon Venture Medtech iNGage 6 Supernova Invest, 360 Capital, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Alpes Développement, CEA Investissement Autres Overmind 5,1 Renegade Partners, Four Rivers, Operator Collective, Dan Scheinman, Walter Kortschak Big Data Alpic 5 Partech, Kima Ventures, Irregular Expressions, K5 Global, Yellow, Galion.exe, Drysdale Ventures, Business angels Intelligence artificielle StemInov 5 Angels Santé, Business Angels des Grandes Écoles, Alsace Business Angels, Codexial, Finovam Gestion, ILP Biotech / Greentech Les Nouvelles Fermes 5 Starquest Capital, Maif Impact, Business Angels Autres Vocca 4,7 Speedinvest, Firstminute Capital, Kima Ventures, FJ Labs, Business Angels Medtech Juisci 4 Ring Capital, Big Pi Ventures (Greece), Business angels Medtech Rippletide 4 OneRagtime, Business Angels Intelligence artificielle Plasana Medical 4 TF Participation, Cantrak, Maison Worms, Cléry, L'Occitane Group Ventures Medtech Load Stations 3,8 NCI (Ncity), Acer Finance, Family offices, Business angels Mobilités Byome Labs 3,6 Remora Biotech, Paris Business Angels, Angels Santé Biotech / Greentech Nepsis 3,5 Bpifrance, AFI Ventures, Hoji Ventures, 50 Partners, Ring Capital, Business Angels Fintech Kikleo 3,5 Newfund, Avelana, Business Angels Foodtech Up&Charge 3,5 Tudigo, Family Office, Business Angels Mobilités Synboli 3,5 Wind, Aquiti Autres Temelion 3,2 360 Capital (lead), Isai Build Venture, SE Ventures, Kima Ventures, Business angels Proptech MoodWork 3,1 Newfund, Business angels e-RH Gobano Robotics 3 Axeleo, Bpifrance, Polytechnique Ventures, Kima Ventures, Motier Ventures, Plug and Play Ventures, Business Angels Intelligence artificielle Nucleon Security 3 Orange Ventures, Newfund, LoftyInc Capital, CDG Invest, AXIAN Cybersécurité Sonomind 3 Critical Path Ventures Medtech Popsink 3 Iris, XAnge, Seedcamp, Irregular Expressions, Business Angels Big Data Abby 3 Tomcat Invest, OneGreen, Kima Ventures Fintech MokN 2,6 Moonfire, Ovni Capital, Kima Ventures, Business Angels Cybersécurité Flagcat 2,5 Acurio Ventures, Motier Ventures, Seedcamp Autres Alltheway 2,4 Innovacom (lead), Groupe ADP, CDG Invest (Morocco), Business angels Autres Greenway 2 Socadif, Business angels Fintech One Experience 1,6 Euronext Growth Autres 2501.ai 1,5 Galion.exe, KFund, Kima Ventures Intelligence artificielle PikkoPay 1,5 Finovam Gestion, Ventures by Delaware, Business Angels Fintech Chat3D 1,5 Mesh Ventures, Campus Fund, Innov'Alpes, Business Angels Intelligence artificielle Metreecs 1,3 Y Combinator, Monte Carlo Capital, Founders Future, Kima Ventures, Business Angels Retail Santafoo 1,1 Business Angels Foodtech NeoEarth 1 First Imagine!, Newfund, Techmind, Climate club Autres Oris Materials Intelligence 1 Liberset Biotech / Greentech Avanoo 1 NC Cybersécurité Nona 0,9 Banque des Territoires, INCO Ventures, 50 Partners, RJ Ventures Autres MagicPost 0,49 Bpifrance Adtech / Martech / Publishers Molecular Simulation For All 0,4 UI Investissement, Da Vinci Labs Biotech / Greentech Mocli 0,39 BPI France, Business angels Adtech / Martech / Publishers Anod 0,3 Business Angels Mobilités

Comme cet été, la medtech a été le secteur le plus actif. En septembre, ses représentants ont bouclé neuf levées de fonds.