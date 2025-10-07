Portées par Mistral AI, les start-up françaises ont levé 2,31 milliards d'euros en septembre

Raphael Hazan

Grâce à la pépite française de l'intelligence artificielle, l'écosystème a réalisé son meilleur mois depuis plus de trois ans. Au total, 64 tours de table ont été recensés.

Les jeunes pousses tricolores affolent les compteurs. En septembre, la French tech a levé 2,31 milliards d'euros, soit son mois le plus prolifique depuis juin 2022. Il s'agit même de sa troisième meilleure performance depuis octobre 2016, date à laquelle nous avons réalisé notre premier baromètre des levées de fonds. Pour atteindre ce joli total, 64 tours de table ont été recensés.

L'un d'eux a particulièrement marqué les esprits : celui de Mistral AI. La pépite tricolore a rassemblé 1,7 milliard d'euros. C'est tout simplement la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French tech (Verkor avait mobilisé 2 milliards d'euros en septembre 2023 mais "seulement" 850 millions d'euros en equity). Si on retire le tour de table conclu par Mistral AI, l'écosystème a rassemblé 613 millions d'euros, soit le quatrième meilleur total de 2025.

Côté secteur, l'intelligence artificielle occupe sans surprise la première place avec 1,72 milliard d'euros levés via 6 levées de fonds. Derrière, les mobilités (125 millions d'euros ; 6 opérations) et la fintech (69 millions d'euros ; 8 opérations) complètent le podium. Seulement sixième, la greentech/biotech confirme son petit coup de mou.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en septembre 2025
Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations
Intelligence artificielle 1715 74,13% 6
Mobilités 125,1 5,41% 6
Fintech 69 2,98% 8
Medtech 64,7 2,80% 9
Foodtech 61,1 2,64% 4
Biotech / Greentech 48,2 2,08% 5
Proptech 18,2 0,79% 2
e-RH 13,1 0,57% 2
Retail 8,3 0,36% 2
Big Data 8,1 0,35% 2
Cybersécurité 6,6 0,29% 3
Adtech / Martech / Publishers  0,88 0,04% 2
Autres  175,2 7,57% 13
Total général 2313,48 100,00% 64

Hormis Mistral AI, d'autres start-up ont réalisé de belles levées de fonds. Waat a récolté 100 millions d'euros pour ses bornes de recharge électrique tandis que le spécialiste de la communication laser Cailabs a rassemblé 53,3 millions d'euros. 

Les levées de fonds de septembre 2025
Entreprise Montant Investisseurs Secteur
Mistral AI 1700 ASML, DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed, NVIDIA Intelligence artificielle
Waat 100 DWS, Bpifrance Mobilités
Cailabs 53,3 Definvest, Fonds Innovation Défense (Armed Forces Ministry & Bpifrance), NewSpace Capital, EIC Fund, Starquest Capital, CAIVE (Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion) Autres
Scintil Photonics 50 Yotta Capital Partners, Nvidia, NGP Capital, BNP Paribas Développement, Supernova Invest, Bpifrance, Innovacom, Bosch Ventures, Applied Ventures Autres
GenoMines 38,2 DeepTech & Climate Fonds, Hyundai Motor Group, Lowercarbon Capital, Entrepreneurs First, Wind, Teampact Ventures, Prospect Innovation, Elemental Impact, Raise Phiture, AlphaTech Investment Group, Salida B.V. Biotech / Greentech
La Fourche 31,5 Bpifrance (Large Venture), Astanor Ventures (lead), Aurae, Eight Roads Ventures, Anterra Capital, Founders Future, Heartcore Foodtech
Finary 25 Paypal Ventures, Local Globe, Hedosophia, Shapers, Y Combinator, Speedinvest Fintech
Nxtfood 25 Clay Capital, IRD Invest, Creadev, Roquette Ventures Foodtech
Space Cargo 25 Expansion Ventures, Eurazeo, BEI, Luxembourg Future Fund II, Tudigo Autres
Vizzia 16 Headline (US), SistaFund Autres
Defacto 16 La Maison Partners, Blast Club, Citi Ventures, Northzone, Headline, GFC Fintech
Zefir 15 Heartcore Capital, Sequoia, Fintech Collective, FJ Labs, Zigg Capital, TX Ventures Proptech
RDS 14 Bpifrance, Critical Path Ventures, MACSF, Capital Grand Est Medtech
Tafalgie Therapeutics 12 Bpifrance, Business angels, Family offices Medtech
Fludis 10 ADEME Investissement, Sogestran Mobilités
Rofim 10 Buena Vista Capital & CAAP Création, Banque des Territoires, Orange Ventures, Région Sud Investissement Medtech
Seyna 10 115 K (La Banque Postale), White Star Capital, Elaia Fintech
Edflex 10 Bpifrance, Educapital, Ternel, Wille Finance e-RH
Goodvest 8 Serena Capital, Ring Capital, Polytechnique Ventures, ALM Innovation Fintech
TiHive 8 Karista, Wind, EIC Fund Autres
Futurail 7,5 Asterion Ventures, Leap435, EIT Urban Mobility, Zero Infinity Partners, Heroic Ventures Mobilités
Dianosic 7 Aptar, Noshaq (ex Meusinvest), Capital Grand Est, Finovam gestion, Business Angels Medtech
Djust 7 Speedinvest, Elaia Partners, New Enterprise Associates Retail
ArcaScience 6 Bpifrance, Pleiade Venture, Plug and Play, Akka Technologies, The Moon Venture Medtech
iNGage 6 Supernova Invest, 360 Capital, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Alpes Développement, CEA Investissement Autres
Overmind 5,1 Renegade Partners, Four Rivers, Operator Collective, Dan Scheinman, Walter Kortschak Big Data
Alpic 5 Partech, Kima Ventures, Irregular Expressions, K5 Global, Yellow, Galion.exe, Drysdale Ventures, Business angels Intelligence artificielle
StemInov 5 Angels Santé, Business Angels des Grandes Écoles, Alsace Business Angels, Codexial, Finovam Gestion, ILP Biotech / Greentech
Les Nouvelles Fermes 5 Starquest Capital, Maif Impact, Business Angels Autres
Vocca 4,7 Speedinvest, Firstminute Capital, Kima Ventures, FJ Labs, Business Angels Medtech
Juisci 4 Ring Capital, Big Pi Ventures (Greece), Business angels Medtech
Rippletide 4 OneRagtime, Business Angels Intelligence artificielle
Plasana Medical 4 TF Participation, Cantrak, Maison Worms, Cléry, L'Occitane Group Ventures Medtech
Load Stations 3,8 NCI (Ncity), Acer Finance, Family offices, Business angels Mobilités
Byome Labs 3,6 Remora Biotech, Paris Business Angels, Angels Santé Biotech / Greentech
Nepsis 3,5 Bpifrance, AFI Ventures, Hoji Ventures, 50 Partners, Ring Capital, Business Angels Fintech
Kikleo 3,5 Newfund, Avelana, Business Angels Foodtech
Up&Charge 3,5 Tudigo, Family Office, Business Angels Mobilités
Synboli 3,5 Wind, Aquiti Autres
Temelion 3,2 360 Capital (lead), Isai Build Venture, SE Ventures, Kima Ventures, Business angels Proptech
MoodWork 3,1 Newfund, Business angels e-RH
Gobano Robotics 3 Axeleo, Bpifrance, Polytechnique Ventures, Kima Ventures, Motier Ventures, Plug and Play Ventures, Business Angels Intelligence artificielle
Nucleon Security 3 Orange Ventures, Newfund, LoftyInc Capital, CDG Invest, AXIAN Cybersécurité
Sonomind 3 Critical Path Ventures Medtech
Popsink 3 Iris, XAnge, Seedcamp, Irregular Expressions, Business Angels Big Data
Abby 3 Tomcat Invest, OneGreen, Kima Ventures Fintech
MokN 2,6 Moonfire, Ovni Capital, Kima Ventures, Business Angels Cybersécurité
Flagcat 2,5 Acurio Ventures, Motier Ventures, Seedcamp Autres
Alltheway 2,4 Innovacom (lead), Groupe ADP, CDG Invest (Morocco), Business angels Autres
Greenway 2 Socadif, Business angels Fintech
One Experience 1,6 Euronext Growth Autres
2501.ai 1,5 Galion.exe, KFund, Kima Ventures Intelligence artificielle
PikkoPay 1,5 Finovam Gestion, Ventures by Delaware, Business Angels Fintech
Chat3D 1,5 Mesh Ventures, Campus Fund, Innov'Alpes, Business Angels Intelligence artificielle
Metreecs 1,3 Y Combinator, Monte Carlo Capital, Founders Future, Kima Ventures, Business Angels Retail
Santafoo 1,1 Business Angels Foodtech
NeoEarth 1 First Imagine!, Newfund, Techmind, Climate club Autres
Oris Materials Intelligence 1 Liberset Biotech / Greentech
Avanoo 1 NC Cybersécurité
Nona 0,9 Banque des Territoires, INCO Ventures, 50 Partners, RJ Ventures Autres
MagicPost 0,49 Bpifrance Adtech / Martech / Publishers
Molecular Simulation For All 0,4 UI Investissement, Da Vinci Labs Biotech / Greentech
Mocli 0,39 BPI France, Business angels Adtech / Martech / Publishers
Anod 0,3 Business Angels Mobilités

Comme cet été, la medtech a été le secteur le plus actif. En septembre, ses représentants ont bouclé neuf levées de fonds. 