Certificall lève 1 million d'euros pour authentifier photos et vidéos

Cette start-up toulousaine revendique 200 000 utilisateurs et 156 clients répartis entre les secteurs de l'assurance, du BTP, de l'immobilier et des transports.

Un million d'euros pour Certificall. La start-up toulousaine, qui développe une solution de certification de photos et vidéos, annonce ce 20 octobre avoir bouclé un tour de table auprès de TomCat, Groupama et InsurAngels.

Fondée en 2022, Certificall atteste l'authenticité et l'exactitude des photos et vidéos en vérifiant leur géolocalisation, en appliquant un horodatage qualifié, en émettant un certificat infalsifiable et en assurant la conformité au règlement européen eIDAS (qui établit un cadre juridique pour sécuriser les échanges électroniques au sein de l'UE). La solution doit permettre de détecter les fraudes et d'apporter des éléments pour établir sa bonne foi.

"Avec l'IA générative, il est devenu très facile de falsifier une photo ou une vidéo", indique Guillaume Laurent, directeur général et cofondateur. La solution développée par Certificall s'applique à plusieurs secteurs : l'assurance pour détecter les faux sinistres, le BTP pour éviter les contestations injustifiées, l'immobilier pour certifier un état des lieux et les transports pour attester la bonne exécution des opérations.

3 millions de photos et vidéos analysées

Certificall, dont le mode de rémunération repose sur un abonnement SaaS, compte 156 clients dont Groupama et Eiffage Energies et revendique 20 000 utilisateurs. La start-up assure avoir analysé plus de trois millions de photos et vidéos depuis ses débuts.

L'entreprise, qui avait levé 400 000 euros en 2024, entend profiter de ce nouveau financement pour recruter trois développeurs : "L'objectif est d'ajouter de nouvelles fonctionnalités dont l'extraction d'information sur une photo ou une vidéo via l'intelligence artificielle", annonce le dirigeant. Certificall ambitionne également d'accélérer son déploiement commercial en Europe.