Les design partners, ces nouveaux alliés de la French tech

Avant même de lancer leur produit, certaines start-up choisissent de le coconstruire avec des entreprises appelées design partners. Une association bénéfique pour les deux parties.

Avez-vous déjà entendu parler des design partners ? Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une énième expression tendance inventée par la start-up nation pour décrire un concept flou ou déjà existant. Le terme désigne les entreprises qui accompagnent une start-up dans la construction de son produit avant son lancement officiel. Un peu comme un projet pilote, mais bien plus approfondi. Le design partner ne se contente pas d'essayer un produit fonctionnel, il participe activement à sa conception dès les premières ébauches.

Preuve que le concept est concret, les design partners et les jeunes pousses qui collaborent le font dans le cadre d'un programme payant. Et surprise, ce ne sont pas les start-up qui mettent la main au portefeuille alors même qu'elles se font aider pour leur produit. "On a créé un programme de design partner fin 2023, ouvert sur candidatures. Les entreprises devaient payer 2 000 euros et collaborer avec nous pendant six mois", confie Hugues Renou, fondateur de Tengo, un logiciel SaaS pour aider les professionnels à remporter des appels d'offres et qui a donc été coconstruit avec l'aide de sept design partners. "Si les entreprises ne payaient pas, leurs retours risquaient d'être peu pertinents. C'est un moyen de s'assurer de leur implication", explique de son côté Antoine Grimal, fondateur de Dialog, un agent IA e-commerce conçu avec cinq design partners.

Si l'intérêt est évident pour les start-up qui profitent de retours précieux, qu'en est-il des design partners ? Interrogés, ces derniers mettent plusieurs avantages en avant. En échange de leur collaboration, ils bénéficient d'une réduction pour utiliser le futur produit qu'ils ont coconstruit. Un produit sur mesure, en prime : "On a un outil innovant qui correspond parfaitement à nos besoins. C'est un peu comme si on avait demandé à des développeurs en interne d'intégrer certaines fonctionnalités", indique Keridwen Pierret, responsable des projets digitaux chez Oh My Cream, un eshop de produits de beauté et design partner de Dialog. Au-delà de l'aspect pratique, il y a aussi une question d'image : "Comme on est parmi les premiers à parier sur eux, cela montre qu'on est à la pointe de l'innovation".

Un produit sur mesure pour les design partners

Pendant les quelques mois de collaboration, les deux parties échangent quasi quotidiennement par message et se réunissent une fois par semaine. Et là, pas de place à la langue de bois : "Je faisais des retours sur mon expérience utilisateur. L'objectif était d'identifier les points à améliorer plutôt que ceux qui fonctionnaient. On n'hésitait pas à détruire le produit lors de ces comptes rendus", se souvient Alphonse Bertin-Maghit, lead product manager chez Theodo, une entreprise spécialisée dans le développement d'applications web et mobiles et design partner de Tengo.

A la fin du programme, l'empreinte des design partners sur le produit de nos deux start-up est non négligeable. "Grâce à eux, notre assistant IA propose de chercher davantage de données sur la composition d'un produit. Mais ce n'est qu'un simple exemple. Ils nous ont aidés de A à Z", assure Antoine Grimal. "Tout le produit provient d'eux. C'est grâce à l'une de leurs recommandations qu'on a ajouté à notre plateforme un dashboard de suivi des appels d'offres", illustre Hugues Renou. "Je faisais tester le produit à une cinquantaine de personnes en interne. Pour eux, c'était une base d'utilisateurs intéressante. On faisait aussi de l'AB testing pour comparer certaines de leurs fonctionnalités et pour leur fournir de la data", raconte Keridwen Pierret du côté des partenaires.

Selon nos interlocuteurs, le lien qui unit start-up et design partners ne s'arrête pas une fois la co-construction du produit achevée. L'immense majorité d'entre eux sont devenus les premiers clients officiels des jeunes pousses. Et ce n'est pas tout : "Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Certains ont parlé à des candidats pour les convaincre de travailler chez nous. Quatre d'entre eux comptent parmi nos investisseurs ! Ils ont l'impression de faire partie de l'équipe de cofondateurs, et c'est plutôt logique", indique Hugues Renou.

"Je pense qu'on réitérera l'expérience lorsqu'on développera de nouvelles fonctionnalités. Avoir des personnes qui te consacrent du temps, c'est génial. Et les marques bénéficient d'un produit qui correspond à leurs besoins. C'est un partenariat gagnant-gagnant", résume Antoine Grimal. "La pratique devrait s'accélérer car avec l'IA, il est désormais facile de créer une ébauche de produit qu'on peut faire tester", prédit le dirigeant. Les design partners, vous n'avez pas fini d'en entendre parler.