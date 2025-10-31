Les start-up françaises ont levé 458 millions d'euros au mois d'octobre
Un total atteint en 45 opérations. La medtech, la cybersécurité et la biotech / greentech ont été les secteurs les plus prolifiques.
La French tech redescend sur terre. Après un mois de septembre où l'écosystème avait levé 2,31 milliards d'euros grâce notamment au méga tour de table de Mistral, les start-up françaises ont retrouvé leurs standards de 2025. En octobre, elles ont récolté 457,5 millions d'euros. 45 opérations ont été recensées.
En octobre, la medtech arrive largement en tête du classement des secteurs. Ses représentantes ont levé 234,2 millions d'euros via neuf levées de fonds. Derrière, la cybersécurité (51,5 millions d'euros ; 2 opérations) et la biotech / greentech (29,1 millions d'euros ; 5 opérations) complètent le podium.
|Secteur
|Montant levé (en millions d'euros)
|Part du montant global (en %)
|Nombre d'opérations
|Medtech
|234,2
|51,19%
|9
|Cybersécurité
|51,5
|11,26%
|2
|Biotech / Greentech
|29,1
|6,36%
|5
|Intelligence artificielle
|22
|4,81%
|2
|Mobilités
|13
|2,84%
|1
|Fintech
|11,05
|2,42%
|3
|Foodtech
|10,8
|2,36%
|3
|Energie
|8,4
|1,84%
|2
|Retail
|5
|1,09%
|1
|Legaltech
|1,7
|0,37%
|2
|IoT
|1,1
|0,24%
|1
|Cloud
|1
|0,22%
|1
|Proptech
|0,9
|0,20%
|1
|Adtech / Martech / Publishers
|0,5
|0,11%
|1
|Autres
|67,25
|14,70%
|11
|Total général
|457,5
|100,00%
|45
La plus grosse levée de fonds a été conclue par Adcytherix qui a levé 105 millions d'euros pour développer de nouveaux traitements contre le cancer. Il s'agit du seul mega tour du mois d'octobre. D'autres belles opérations sont à signaler comme les 50 millions d'euros récoltés par le spécialiste de la cybersécurité Filigran.
|Entreprise
|Montant
|Investisseurs
|Secteur
|Adcytherix
|105
|Bpifrance, Andera Partners, Angelini Ventures, Kurma Partners, Surveyor Capital, aMoon, Pontifax, DawnBiopharma, Pureos Bioventures, RA Capital
|Medtech
|Filigran
|50
|Eurazeo Growth, Deutsche Telekom (T.Capital), Accel, Insight Partners
|Cybersécurité
|Lattice Medical
|43
|Bpifrance SPI, Blast.club, Sprim, TIDJEE, EIC Fund, Captech Santé, Nord France Amorçage, FIRA Nord Est
|Medtech
|Step Pharma
|38
|V-Bio Ventures, Kurma Partners
|Medtech
|Sharp Vision
|20
|AgilaCapital
|Autres
|Hublo
|20
|Bpifrance Midcap Equity, Five Arrows, Revaia
|Medtech
|Upciti
|17,1
|Notion Capital, PointNine, Chalfen Ventures, Demeter, Innovacom, NCI
|Autres
|Phagos
|15
|CapAgro, Hoxton Ventures, CapHorn, Demeter, Acurio Ventures, Citizen Capital, Founders Capital, Station F, Entrepreneur First
|
Biotech / Greentech
|Onepark
|13
|TotalEnergies, Keolis, ADP, Accor
|Mobilités
|Scap Hologram
|11
|Haventure, MinMax Medical, eCential Robotics, Surosh, business angels
|Medtech
|Probabl
|11
|Serena, Capital Fund Management, Mozilla Ventures, Bpifrance
|
Intelligence artificielle
|Diffusely
|11
|Eurazeo, Alven, Prime Ventures, 50 Partners
|
Intelligence artificielle
|EverZom
|10
|Capital Grand Est, EIC Fund, Sorbonne Venture by Audacia, Aloe Private Equity, business angels
|Medtech
|Faktus
|9
|Lakestar, Foundamental
|Fintech
|MicroOled
|8,5
|Applied Ventures, Jolt Capital, Ventech, Cipio Partners, Bpifrance Investissement
|Autres
|Dracula Technologies
|8,3
|Banque des Territoires, MGI Digital Technology, EIC Fund
|
Biotech / Greentech
|Altrove
|7,7
|Alven, bpifrance, Contrarian Ventures, Emblem
|Autres
|Isentroniq
|6
|Heartcore, Ovni Capital, iXcore, Kima Ventures, Better Angle, Epsilon VC
|Autres
|Kemiwatt
|5,2
|Stolt Ventures, Go Capital
|Energie
|Volta
|5
|RTP Global, Pascal Houillon, Emblem, Robin Capital, Founders Future
|Retail
|Nutropy
|4,5
|Big Pi Ventures, Big Idea Ventures, Zero Carbon Capital, Mudcake
|Foodtech
|Fénix Evolution
|3,3
|Région Sud Invest, Cléry
|Foodtech
|Clevergy
|3,2
|Serena (Racine²), Axon Partners Group, Satgana, Wayra, Angels Capital
|Energie
|Elmut
|3
|The Moon Venture, business angels
|Foodtech
|Exeliom Biosciences
|2,9
|Biocodex, Forepont Capital Partners, UI Investissements, Crescent Ventures
|
Biotech / Greentech
|Allergen Alert
|2,5
|Demeter, bioMérieux
|Medtech
|Primaa
|2,5
|Elaia Partners, SWEN Capital Partners, Wendel Group, MH Innov', Super Capital
|Medtech
|Karavela
|2,2
|HCVC, Daphni, First Momentum, Business angels
|Medtech
|SeaBeLife
|2
|iXLife, Breizh Angels, WeLikeStartup, Angels Santé, Badge, INext, Femmes Business Angels
|
Biotech / Greentech
|Purenat
|2
|Industrya, Newfund (Innopy II), Pyrénées Gascogne Développement, WinEquity, Arts et Métiers BA, Adour BA
|Autres
|BiznessMatch
|1,8
|NC
|Autres
|Skyld
|1,5
|Auriga Cyber Ventures, BNP Paribas Développement, Bloomhaus, Sodero, Business angels
|Cybersécurité
|Seaber
|1,5
|Sodero, Breizh Up (UI Investissement), FNX Ventures, business angels
|Autres
|Diffly
|1,3
|360 Capital, Business Angels
|Autres
|Avnear
|1,3
|Sowefund, Business angels, Undisclosed French insurer
|Fintech
|Moïz
|1,1
|Business Angels (Grenoble Angels, Badge, Savoie MB Angels, Rhône Vallée Angels), C2AD, Rio Tinto Ventures
|IoT
|Jint
|1
|4-CAD, Keyrus, Business Angels
|Cloud
|Certificall
|1
|Tomcat Invest, Groupama, InsurAngels
|Legaltech
|Ficha
|0,9
|Climate Leaders Fast-Track, Neo Founders, Rhône Dauphiné Développement
|
Biotech / Greentech
|Kelkun
|0,9
|business angels
|Proptech
|DotBlocks
|0,75
|OPRTRS CLUB, Aglaé Ventures, Kima Ventures, business angels, Hedosophia
|Autres
|Initiativ
|0,75
|Holmarcom, U-Investors, business angels
|Fintech
|Claimy
|0,7
|Sharpstone Capital II, Jean-Baptiste Hironde, Flavien Kulawik, Julien Codorniou, Business Angels
|Legaltech
|Extensee
|0,6
|Finorpa Gestion, IRD Invest, AMC Aviation
|Autres
|Komu
|0,5
|Business Angels, Family Offices
|
Adtech / Martech / Publishers
Comme en septembre, la medtech est le secteur le plus actif du mois avec 9 levée de fonds recensées.