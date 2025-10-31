Les start-up françaises ont levé 458 millions d'euros au mois d'octobre

Un total atteint en 45 opérations. La medtech, la cybersécurité et la biotech / greentech ont été les secteurs les plus prolifiques.

La French tech redescend sur terre. Après un mois de septembre où l'écosystème avait levé 2,31 milliards d'euros grâce notamment au méga tour de table de Mistral, les start-up françaises ont retrouvé leurs standards de 2025. En octobre, elles ont récolté 457,5 millions d'euros. 45 opérations ont été recensées.

En octobre, la medtech arrive largement en tête du classement des secteurs. Ses représentantes ont levé 234,2 millions d'euros via neuf levées de fonds. Derrière, la cybersécurité (51,5 millions d'euros ; 2 opérations) et la biotech / greentech (29,1 millions d'euros ; 5 opérations) complètent le podium.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en octobre 2025 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Medtech 234,2 51,19% 9 Cybersécurité 51,5 11,26% 2 Biotech / Greentech 29,1 6,36% 5 Intelligence artificielle 22 4,81% 2 Mobilités 13 2,84% 1 Fintech 11,05 2,42% 3 Foodtech 10,8 2,36% 3 Energie 8,4 1,84% 2 Retail 5 1,09% 1 Legaltech 1,7 0,37% 2 IoT 1,1 0,24% 1 Cloud 1 0,22% 1 Proptech 0,9 0,20% 1 Adtech / Martech / Publishers 0,5 0,11% 1 Autres 67,25 14,70% 11 Total général 457,5 100,00% 45

La plus grosse levée de fonds a été conclue par Adcytherix qui a levé 105 millions d'euros pour développer de nouveaux traitements contre le cancer. Il s'agit du seul mega tour du mois d'octobre. D'autres belles opérations sont à signaler comme les 50 millions d'euros récoltés par le spécialiste de la cybersécurité Filigran.

Les levées de fonds d'octobre 2025 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Adcytherix 105 Bpifrance, Andera Partners, Angelini Ventures, Kurma Partners, Surveyor Capital, aMoon, Pontifax, DawnBiopharma, Pureos Bioventures, RA Capital Medtech Filigran 50 Eurazeo Growth, Deutsche Telekom (T.Capital), Accel, Insight Partners Cybersécurité Lattice Medical 43 Bpifrance SPI, Blast.club, Sprim, TIDJEE, EIC Fund, Captech Santé, Nord France Amorçage, FIRA Nord Est Medtech Step Pharma 38 V-Bio Ventures, Kurma Partners Medtech Sharp Vision 20 AgilaCapital Autres Hublo 20 Bpifrance Midcap Equity, Five Arrows, Revaia Medtech Upciti 17,1 Notion Capital, PointNine, Chalfen Ventures, Demeter, Innovacom, NCI Autres Phagos 15 CapAgro, Hoxton Ventures, CapHorn, Demeter, Acurio Ventures, Citizen Capital, Founders Capital, Station F, Entrepreneur First Biotech / Greentech Onepark 13 TotalEnergies, Keolis, ADP, Accor Mobilités Scap Hologram 11 Haventure, MinMax Medical, eCential Robotics, Surosh, business angels Medtech Probabl 11 Serena, Capital Fund Management, Mozilla Ventures, Bpifrance Intelligence artificielle Diffusely 11 Eurazeo, Alven, Prime Ventures, 50 Partners Intelligence artificielle EverZom 10 Capital Grand Est, EIC Fund, Sorbonne Venture by Audacia, Aloe Private Equity, business angels Medtech Faktus 9 Lakestar, Foundamental Fintech MicroOled 8,5 Applied Ventures, Jolt Capital, Ventech, Cipio Partners, Bpifrance Investissement Autres Dracula Technologies 8,3 Banque des Territoires, MGI Digital Technology, EIC Fund Biotech / Greentech Altrove 7,7 Alven, bpifrance, Contrarian Ventures, Emblem Autres Isentroniq 6 Heartcore, Ovni Capital, iXcore, Kima Ventures, Better Angle, Epsilon VC Autres Kemiwatt 5,2 Stolt Ventures, Go Capital Energie Volta 5 RTP Global, Pascal Houillon, Emblem, Robin Capital, Founders Future Retail Nutropy 4,5 Big Pi Ventures, Big Idea Ventures, Zero Carbon Capital, Mudcake Foodtech Fénix Evolution 3,3 Région Sud Invest, Cléry Foodtech Clevergy 3,2 Serena (Racine²), Axon Partners Group, Satgana, Wayra, Angels Capital Energie Elmut 3 The Moon Venture, business angels Foodtech Exeliom Biosciences 2,9 Biocodex, Forepont Capital Partners, UI Investissements, Crescent Ventures Biotech / Greentech Allergen Alert 2,5 Demeter, bioMérieux Medtech Primaa 2,5 Elaia Partners, SWEN Capital Partners, Wendel Group, MH Innov', Super Capital Medtech Karavela 2,2 HCVC, Daphni, First Momentum, Business angels Medtech SeaBeLife 2 iXLife, Breizh Angels, WeLikeStartup, Angels Santé, Badge, INext, Femmes Business Angels Biotech / Greentech Purenat 2 Industrya, Newfund (Innopy II), Pyrénées Gascogne Développement, WinEquity, Arts et Métiers BA, Adour BA Autres BiznessMatch 1,8 NC Autres Skyld 1,5 Auriga Cyber Ventures, BNP Paribas Développement, Bloomhaus, Sodero, Business angels Cybersécurité Seaber 1,5 Sodero, Breizh Up (UI Investissement), FNX Ventures, business angels Autres Diffly 1,3 360 Capital, Business Angels Autres Avnear 1,3 Sowefund, Business angels, Undisclosed French insurer Fintech Moïz 1,1 Business Angels (Grenoble Angels, Badge, Savoie MB Angels, Rhône Vallée Angels), C2AD, Rio Tinto Ventures IoT Jint 1 4-CAD, Keyrus, Business Angels Cloud Certificall 1 Tomcat Invest, Groupama, InsurAngels Legaltech Ficha 0,9 Climate Leaders Fast-Track, Neo Founders, Rhône Dauphiné Développement Biotech / Greentech Kelkun 0,9 business angels Proptech DotBlocks 0,75 OPRTRS CLUB, Aglaé Ventures, Kima Ventures, business angels, Hedosophia Autres Initiativ 0,75 Holmarcom, U-Investors, business angels Fintech Claimy 0,7 Sharpstone Capital II, Jean-Baptiste Hironde, Flavien Kulawik, Julien Codorniou, Business Angels Legaltech Extensee 0,6 Finorpa Gestion, IRD Invest, AMC Aviation Autres Komu 0,5 Business Angels, Family Offices Adtech / Martech / Publishers

Comme en septembre, la medtech est le secteur le plus actif du mois avec 9 levée de fonds recensées.