Les start-up françaises ont levé 458 millions d'euros au mois d'octobre Un total atteint en 45 opérations. La medtech, la cybersécurité et la biotech / greentech ont été les secteurs les plus prolifiques.

La French tech redescend sur terre. Après un mois de septembre où l'écosystème avait levé 2,31 milliards d'euros grâce notamment au méga tour de table de Mistral, les start-up françaises ont retrouvé leurs standards de 2025. En octobre, elles ont récolté 457,5 millions d'euros. 45 opérations ont été recensées.  

En octobre, la medtech arrive largement en tête du classement des secteurs. Ses représentantes ont levé 234,2 millions d'euros via neuf levées de fonds. Derrière, la cybersécurité (51,5 millions d'euros ; 2 opérations) et la biotech / greentech (29,1 millions d'euros ; 5 opérations) complètent le podium.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en octobre 2025
Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations
Medtech 234,2 51,19% 9
Cybersécurité 51,5 11,26% 2
Biotech / Greentech 29,1 6,36% 5
Intelligence artificielle 22 4,81% 2
Mobilités 13 2,84% 1
Fintech 11,05 2,42% 3
Foodtech 10,8 2,36% 3
Energie 8,4 1,84% 2
Retail 5 1,09% 1
Legaltech 1,7 0,37% 2
IoT 1,1 0,24% 1
Cloud 1 0,22% 1
Proptech 0,9 0,20% 1
Adtech / Martech / Publishers 0,5 0,11% 1
Autres  67,25 14,70% 11
Total général 457,5 100,00% 45

La plus grosse levée de fonds a été conclue par Adcytherix qui a levé 105 millions d'euros pour développer de nouveaux traitements contre le cancer. Il s'agit du seul mega tour du mois d'octobre. D'autres belles opérations sont à signaler comme les 50 millions d'euros récoltés par le spécialiste de la cybersécurité Filigran.

Les levées de fonds d'octobre 2025
Entreprise Montant Investisseurs Secteur
Adcytherix 105 Bpifrance, Andera Partners, Angelini Ventures, Kurma Partners, Surveyor Capital, aMoon, Pontifax, DawnBiopharma, Pureos Bioventures, RA Capital Medtech
Filigran 50 Eurazeo Growth, Deutsche Telekom (T.Capital), Accel, Insight Partners Cybersécurité
Lattice Medical 43 Bpifrance SPI, Blast.club, Sprim, TIDJEE, EIC Fund, Captech Santé, Nord France Amorçage, FIRA Nord Est Medtech
Step Pharma 38 V-Bio Ventures, Kurma Partners Medtech
Sharp Vision 20 AgilaCapital Autres
Hublo 20 Bpifrance Midcap Equity, Five Arrows, Revaia Medtech
Upciti 17,1 Notion Capital, PointNine, Chalfen Ventures, Demeter, Innovacom, NCI Autres
Phagos 15 CapAgro, Hoxton Ventures, CapHorn, Demeter, Acurio Ventures, Citizen Capital, Founders Capital, Station F, Entrepreneur First
Biotech / Greentech
Onepark 13 TotalEnergies, Keolis, ADP, Accor Mobilités
Scap Hologram 11 Haventure, MinMax Medical, eCential Robotics, Surosh, business angels Medtech
Probabl 11 Serena, Capital Fund Management, Mozilla Ventures, Bpifrance
Intelligence artificielle
Diffusely 11 Eurazeo, Alven, Prime Ventures, 50 Partners
Intelligence artificielle
EverZom 10 Capital Grand Est, EIC Fund, Sorbonne Venture by Audacia, Aloe Private Equity, business angels Medtech
Faktus 9 Lakestar, Foundamental Fintech
MicroOled 8,5 Applied Ventures, Jolt Capital, Ventech, Cipio Partners, Bpifrance Investissement Autres
Dracula Technologies 8,3 Banque des Territoires, MGI Digital Technology, EIC Fund
Biotech / Greentech
Altrove 7,7 Alven, bpifrance, Contrarian Ventures, Emblem Autres
Isentroniq 6 Heartcore, Ovni Capital, iXcore, Kima Ventures, Better Angle, Epsilon VC Autres
Kemiwatt 5,2 Stolt Ventures, Go Capital Energie
Volta 5 RTP Global, Pascal Houillon, Emblem, Robin Capital, Founders Future Retail
Nutropy 4,5 Big Pi Ventures, Big Idea Ventures, Zero Carbon Capital, Mudcake Foodtech
Fénix Evolution 3,3 Région Sud Invest, Cléry Foodtech
Clevergy 3,2 Serena (Racine²), Axon Partners Group, Satgana, Wayra, Angels Capital Energie
Elmut 3 The Moon Venture, business angels Foodtech
Exeliom Biosciences 2,9 Biocodex, Forepont Capital Partners, UI Investissements, Crescent Ventures
Biotech / Greentech
Allergen Alert 2,5 Demeter, bioMérieux Medtech
Primaa 2,5 Elaia Partners, SWEN Capital Partners, Wendel Group, MH Innov', Super Capital Medtech
Karavela 2,2 HCVC, Daphni, First Momentum, Business angels Medtech
SeaBeLife 2 iXLife, Breizh Angels, WeLikeStartup, Angels Santé, Badge, INext, Femmes Business Angels
Biotech / Greentech
Purenat 2 Industrya, Newfund (Innopy II), Pyrénées Gascogne Développement, WinEquity, Arts et Métiers BA, Adour BA Autres
BiznessMatch 1,8 NC Autres
Skyld 1,5 Auriga Cyber Ventures, BNP Paribas Développement, Bloomhaus, Sodero, Business angels Cybersécurité
Seaber 1,5 Sodero, Breizh Up (UI Investissement), FNX Ventures, business angels Autres
Diffly 1,3 360 Capital, Business Angels Autres
Avnear 1,3 Sowefund, Business angels, Undisclosed French insurer Fintech
Moïz 1,1 Business Angels (Grenoble Angels, Badge, Savoie MB Angels, Rhône Vallée Angels), C2AD, Rio Tinto Ventures IoT
Jint 1 4-CAD, Keyrus, Business Angels Cloud
Certificall 1 Tomcat Invest, Groupama, InsurAngels Legaltech
Ficha 0,9 Climate Leaders Fast-Track, Neo Founders, Rhône Dauphiné Développement
Biotech / Greentech
Kelkun 0,9 business angels Proptech
DotBlocks 0,75 OPRTRS CLUB, Aglaé Ventures, Kima Ventures, business angels, Hedosophia Autres
Initiativ 0,75 Holmarcom, U-Investors, business angels Fintech
Claimy 0,7 Sharpstone Capital II, Jean-Baptiste Hironde, Flavien Kulawik, Julien Codorniou, Business Angels Legaltech
Extensee 0,6 Finorpa Gestion, IRD Invest, AMC Aviation Autres
Komu 0,5 Business Angels, Family Offices
Adtech / Martech / Publishers

 Comme en septembre, la medtech est le secteur le plus actif du mois avec 9 levée de fonds recensées.