Slash Intérim lève 4 millions d'euros pour sa plateforme dédiée aux recruteurs indépendants

Plus de 100 recruteurs ont rejoint la plateforme développée par Slash Intérim. La start-up en vise 1 000 d'ici 2030.

Slash Intérim, spécialiste français de l'intérim, annonce ce 10 décembre avoir levé 4 millions d'euros auprès de Réflexion Capital et de business angels. L'opération est complétée par un emprunt de 2 millions d'euros, ce qui porte le financement total à 6 millions.

La start-up a été fondée en 2021 par Emma Capron dont le père est lui aussi entrepreneur dans l'intérim. "J'ai vécu le secteur par procuration. Je l'ai vu évoluer et surtout ne pas évoluer". Pour "dépoussiérer le secteur", Slash Intérim propose une approche différente des agences d'intérim traditionnelles : la plateforme s'appuie sur des conseillers qui ne sont pas des salariés mais des recruteurs indépendants. "Ce sont eux qui vont à la rencontre de l'entreprise et de l'intérimaire qui profite ainsi d'un accompagnement personnalisé. Ils sont disponibles et très réactifs car ils travaillent à leur compte".

Pour aider ces recruteurs indépendants, Slash Intérim leur "met à disposition des outils administratifs, légaux et juridiques" pour qu'ils puissent "piloter leur activité" de manière autonome. "La plateforme est complète. On fait du sourcing du candidat à la réalisation du contrat de travail. On veut permettre aux recruteurs indépendants de fidéliser leurs intérimaires et de se concentrer sur leur rôle de conseiller", affirme la dirigeante.

Abonnement à 99 euros par mois

Ces derniers doivent payer un abonnement de 99 euros par mois pour accéder à la plateforme. Dès qu'un intérimaire est placé chez une entreprise, le recruteur et Slash Intérim partagent la commission. "On veut devenir le premier réseau d'entrepreneurs de l'intérim de France", annonce Emma Capron. "Aujourd'hui, on a un peu plus de 100 recruteurs qui nous ont rejoints. On en vise 1 000 d'ici 2030".

Rentable depuis 18 mois, Slash Intérim entend profiter de cette levée de fonds pour "améliorer la plateforme, notamment en incorporant davantage d'IA sur les sujets administratifs", et aussi "pour recruter afin d'animer la communauté de recruteurs".