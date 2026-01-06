Un peu moins d'argent, beaucoup moins de deals : le financement de la French Tech a souffert en 2025

Le montant des fonds levés est en baisse de 6% par rapport à 2024 et le nombre de tours de table a chuté de 48%. Les start-up de l'IA ont phagocyté près d'un tiers des investissements.

A l'issue d'un mois de décembre plutôt calme (364,1 millions d'euros en 29 opérations), le montant total des fonds levés par les start-up françaises en 2025 s'élève d'après nos calculs à 6,79 milliards d'euros contre 7,22 milliards d'euros en 2024. Le nombre de tours de table a également chuté. Il a atteint 494 contre 731 l'année précédente.

Pour la troisième année consécutive, les start-up françaises ont moins levé que lors de l'exercice précédent. Si, en 2025, la diminution en valeur (-6%) reste modérée, celle en volume est spectaculaire (-48%). Avec 494 opérations recensées, il s'agit du plus faible total observé depuis 2017 (464). Une autre époque.

Logiquement, le ticket moyen a augmenté en 2025 : il s'élève à 13,74 millions d'euros contre 9,88 millions d'euros en 2024. Autrement dit, un nombre restreint d'acteurs a capté l'essentiel des financements. Une opération illustre particulièrement ce phénomène : la levée de fonds de Mistral. En récoltant 1,7 milliard d'euros en septembre, le champion français de l'IA a réalisé le plus gros tour de table de l'histoire de la French tech et a clairement boosté le montant total levé par l'écosystème.

Un top 5 sectoriel presque identique

Sans surprise vu le montant collecté par Mistral, l'intelligence artificielle domine le classement des secteurs les mieux irrigués avec 2,09 milliards d'euros levés via 36 levées de fonds. En deuxième place, la medtech a levé 743,95 millions d'euros. Le secteur est par ailleurs le plus actif de 2025 grâce à 71 levées de fonds. De son côté, la fintech complète le podium (577,95 millions d'euros ; 40 opérations). A noter que le top 5 des secteurs est exactement le même qu'en 2024 à une exception près : les mobilités, deuxièmes l’an dernier, reculent à la sixième place en 2025, laissant la medtech effectuer le mouvement inverse.

Sur 17 secteurs, seuls 4 ont levé plus de fonds qu'en 2024. Il s'agit de l'intelligence artificielle (+80%), la medtech (+78%), l'e-RH (+34%) et la foodtech (+81%). Tous les autres ont récolté moins d'argent qu'en 2024, à commencer par l'IoT (-98%), les mobilités (-77%) et la proptech (-74%).

Secteurs ayant levé le plus de fonds en 2025 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Evolution du montant levé par rapport à 2024 Intelligence artificielle 2086,15 30,72% 36 +80% Medtech 743,95 10,95% 71 +78% Fintech 577,95 8,51% 40 -29% Biotech / Greentech 520,2 7,66% 53 -12% Energie 292,5 4,31% 24 -32% Mobilités 214,85 3,16% 19 -77% Retail 194 2,86% 21 -4% Cybersécurité 172,65 2,54% 16 -36% e-RH 153,7 2,26% 23 +34% Adtech / Martech / Publishers 141,08 2,08% 21 -21% Foodtech 139,891 2,06% 18 +81% Web3 120,7 1,78% 7 -8% Proptech 83,771 1,23% 16 -74% Big Data 64,3 0,95% 5 -55% Legaltech 39,82 0,59% 9 -23% Cloud 23,8 0,35% 5 -5% IoT 1,1 0,02% 1 -98% Autres 1221,46 17,98% 109 -6% Total général 6791,872 100,00% 494 -6%

En 2025, 7 méga tours ont été recensés. Loft Orbital a par exemple rassemblé 170 millions d'euros pour déployer son cloud spatial tandis que Powesco, spécialiste de la rénovation énergétique, a récolté 150 millions d'euros.

Les 20 plus grosses levées de fonds de 2025 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Mistral AI 1700 ASML, DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed, NVIDIA Intelligence artificielle Loft Orbital 170 Tikehau Capital, Bpifrance Large Venture, Temasek, Supernova Invest, Tribeca Venture Partners Autres Powesco 150 White Summit Capital Energie Adcytherix 105 Bpifrance, Andera Partners, Angelini Ventures, Kurma Partners, Surveyor Capital, aMoon, Pontifax, DawnBiopharma, Pureos Bioventures, RA Capital Medtech Alice & Bob 100 Innovacom, Future French Champions, Axa Venture Partners, Bpifrance, Breega, Elaia Partners, Supernova Invest, Région Île-de-France, Sopra Steria Ventures Autres Knave 100 Xifu Capital Fintech Waat 100 DWS, Bpifrance Mobilités Genesis AI 90 Eclipse Ventures, Khosla Ventures, Bpifrance, Alven, Eurazeo, HSG, Drysdale Ventures, Business Angels Intelligence artificielle Pennylane 75 Meritech Capital Partners, CapitalG, Sequoia Capital, DST Fintech Didomi 72 Marlin Equity Partners Adtech / Martech / Publishers Wandercraft 65,6 Renault Group, Bpifrance, Banque Européenne d'Investissement, Teampact Ventures, Quadrant Management, LBO France Venture, Cemag Invest, Xange Medtech GravitHy 60 Advantage Partners, Ecolab, Rio Tinto, Siemens, Engie New Ventures, INNOV ENERGY, Marcegaglia Biotech / Greentech Nabla 60 HV Capital, Highland Europe, DST Global, Cathay Innovation Medtech Gradium 60 FirstMark Capital, Eurazeo, Xavier Niel, DST Global Partners, Eric Schmidt, Other investors Intelligence artificielle 73 Strings 55 Goldman Sachs, Blackstone Innovations Investments, Golub Capital, Hamilton Lane, Broadhaven Ventures Fintech Upway 55 A.P. Moller Holding, Galvanize, Ora Global, Sequoia Capital, Exor Ventures, Transition, Origins, Korelya Capital Mobilités Cailabs 53,3 Definvest, Fonds Innovation Défense (Armed Forces Ministry & Bpifrance), NewSpace Capital, EIC Fund, Starquest Capital, CAIVE Autres SkillCorner 51 Silversmith Capital Partners Big Data Scintil Photonics 50 Yotta Capital Partners, Nvidia, NGP Capital, BNP Paribas Développement, Supernova Invest, Bpifrance, Innovacom, Bosch Ventures, Applied Ventures Autres Filigran 50 Eurazeo Growth, Deutsche Telekom (T.Capital), Accel, Insight Partners Cybersécurité

Pour rappel, Mistral avait déjà signé la plus grosse levée de fonds de 2024 avec 468 millions d'euros.