Seulement 24 levées de fonds mais 520 millions d'euros récoltés : drôle de mois de janvier pour la French tech

Pennylane et Harmattan AI concentrent plus de la moitié des fonds levés par l'ensemble de l'écosystème au cours du mois de janvier.

Premier mois de l'année et déjà un sacré paradoxe : les start-up françaises ont levé 519,6 millions d'euros en janvier, un total plutôt encourageant, mais n'ont conclu que 24 tours de table. Si l'on met de côté juillet et août, deux mois habituellement calmes en termes de financement, il s’agit du plus faible nombre d’opérations enregistré depuis décembre 2017 ! A cette (autre) époque, l'écosystème avait réalisé 18 levées de fonds.

En réalité, janvier n’a fait qu’amplifier une tendance déjà perceptible depuis plusieurs mois. En 2025, le nombre de tours de table bouclés par les jeunes pousses tricolores a chuté de 48% par rapport à 2024. A côté de ça, certains investisseurs alertent sur un déficit de deal flow, tandis que le financement de l’early stage montre des signes d’essoufflement.

Plusieurs secteurs sont restés très discrets, pour ne pas dire à l'arrêt. Le retail, le Web 3 ou les mobilités n'ont pas réalisé la moindre levée de fonds. D'autres secteurs ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu. La fintech a récolté 182,5 millions d'euros via 4 tours de table et se place en tête. La medtech (58 millions d'euros ; 4 opérations) et l'énergie (26 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium.

Secteurs ayant levé le plus de fonds en janvier 2026 Secteur Montant levé (en millions d'euros) Part du montant global (en %) Nombre d'opérations Fintech 182,5 35,12% 4 Medtech 58 11,16% 4 Energie 26 5,00% 2 Biotech / Greentech 24,7 4,75% 4 Cybersécurité 20 3,85% 1 Intelligence artificielle 16,4 3,16% 3 Proptech 2,1 0,40% 1 Autres 189,9 36,55% 5 Total général 519,6 100,00% 24

Si la French tech est parvenue à récolter plus d'un demi-milliard d'euros avec un nombre restreint d'opérations, c'est que certaines d'entre elles se sont avérées importantes. Deux mega tours se distinguent nettement : la plateforme de gestion comptable et financière Pennylane a rassemblé 175 millions d'euros tandis qu'Harmattan AI a réuni 171,2 millions d'euros pour ses drones pilotés par intelligence artificielle. A elles seules, ces deux entreprises concentrent plus de la moitié des fonds levés par l’ensemble de l’écosystème au cours du mois de janvier.

Les levées de fonds de janvier 2026 Entreprise Montant Investisseurs Secteur Pennylane 175 Groupe TCV, Blackstone, Sequoia, DST Global, Capital G, Meritech Fintech Harmattan AI 171,2 Dassault Aviation Autres Sunlib 25 Epopée Gestion Energie FineHeart 25 Groupe Pasteur Mutualité, Groupe Etchart Medtech Stoïk 20 Opera Tech Ventures, Alven, Andreessen Horowitz (a16z), Impala Cybersécurité ErVimmune 17 Seventure Partners, Sprim Medtech Mycophyto 16 Innovacom, BNP Paribas Asset Management, Bpifrance, CDG Invest, Noshaq, Région Sud Investissement, Crédit Agricole Charente Périgord Biotech / Greentech BrightHeart 11 Odyssee Venture, Go Capital, Mussallem Chd Alliance, Lift Value, Idaho Healthtech Club, Side Angels, Sofinnova Partners, Business Angels Medtech Aviwell 11 Hatch Blue, Blast.club, Swen, Elaia, EIC Autres Twin labs 8,4 Kima Ventures, Betaworks, Business Angels Intelligence artificielle Quideos 5,2 Demea Invest, Breega, Crédit Agricole Brie Picardie Expansion, Clint Capital Fintech Innov'ATM 5 NC Medtech AI Verse 5 Supernova Invest, Creazur, Innovacom, Bpifrance Intelligence artificielle Recupere Metals 5 SistaFund, Endgame Capital, Ring Capital, Triple Impact Ventures, Business Angels Biotech / Greentech Cementic 4,1 Blast Club Autres Revox 3 Kima Ventures, Gabriel Hubert, Stanislas Polu, Tiny Supercomputer Investment Company, Weekend Fund, Firedrop, Drysdale Ventures, Oprtrs Club Intelligence artificielle Sweetech 2,5 Bpifrance, Iron Hands Biotech / Greentech Anodine 2,5 Bpifrance, Sowefund, Linksium, Grenoble Angels, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Autres GoCanopy 2,1 Isai, BNP Paribas Développement, Yellow Ventures, Business Angels Proptech Dowgo 1,6 50 Partners Capital, Cube, BAs Fintech CheckDPE 1,2 Demea Invest Biotech / Greentech Notom 1,1 Kima Ventures, SistaFund, Olympe Capital, business angels Autres Radiant 1 Hexa Carbon Zero, BPi, Tirésias Angels Energie Deal Makr 0,7 Business Angels Fintech

A noter que la medtech, la fintech et la biotech/greentech ont été les secteurs les plus actifs de janvier avec 4 opérations chacun.