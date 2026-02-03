Seulement 24 levées de fonds mais 520 millions d'euros récoltés : drôle de mois de janvier pour la French tech
Pennylane et Harmattan AI concentrent plus de la moitié des fonds levés par l'ensemble de l'écosystème au cours du mois de janvier.
Premier mois de l'année et déjà un sacré paradoxe : les start-up françaises ont levé 519,6 millions d'euros en janvier, un total plutôt encourageant, mais n'ont conclu que 24 tours de table. Si l'on met de côté juillet et août, deux mois habituellement calmes en termes de financement, il s’agit du plus faible nombre d’opérations enregistré depuis décembre 2017 ! A cette (autre) époque, l'écosystème avait réalisé 18 levées de fonds.
En réalité, janvier n’a fait qu’amplifier une tendance déjà perceptible depuis plusieurs mois. En 2025, le nombre de tours de table bouclés par les jeunes pousses tricolores a chuté de 48% par rapport à 2024. A côté de ça, certains investisseurs alertent sur un déficit de deal flow, tandis que le financement de l’early stage montre des signes d’essoufflement.
Plusieurs secteurs sont restés très discrets, pour ne pas dire à l'arrêt. Le retail, le Web 3 ou les mobilités n'ont pas réalisé la moindre levée de fonds. D'autres secteurs ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu. La fintech a récolté 182,5 millions d'euros via 4 tours de table et se place en tête. La medtech (58 millions d'euros ; 4 opérations) et l'énergie (26 millions d'euros ; 2 opérations) complètent le podium.
|Secteur
|Montant levé (en millions d'euros)
|Part du montant global (en %)
|Nombre d'opérations
|Fintech
|182,5
|35,12%
|4
|Medtech
|58
|11,16%
|4
|Energie
|26
|5,00%
|2
|Biotech / Greentech
|24,7
|4,75%
|4
|Cybersécurité
|20
|3,85%
|1
|Intelligence artificielle
|16,4
|3,16%
|3
|Proptech
|2,1
|0,40%
|1
|Autres
|189,9
|36,55%
|5
|Total général
|519,6
|100,00%
|24
Si la French tech est parvenue à récolter plus d'un demi-milliard d'euros avec un nombre restreint d'opérations, c'est que certaines d'entre elles se sont avérées importantes. Deux mega tours se distinguent nettement : la plateforme de gestion comptable et financière Pennylane a rassemblé 175 millions d'euros tandis qu'Harmattan AI a réuni 171,2 millions d'euros pour ses drones pilotés par intelligence artificielle. A elles seules, ces deux entreprises concentrent plus de la moitié des fonds levés par l’ensemble de l’écosystème au cours du mois de janvier.
|Entreprise
|Montant
|Investisseurs
|Secteur
|Pennylane
|175
|Groupe TCV, Blackstone, Sequoia, DST Global, Capital G, Meritech
|Fintech
|Harmattan AI
|171,2
|Dassault Aviation
|Autres
|Sunlib
|25
|Epopée Gestion
|Energie
|FineHeart
|25
|Groupe Pasteur Mutualité, Groupe Etchart
|Medtech
|Stoïk
|20
|Opera Tech Ventures, Alven, Andreessen Horowitz (a16z), Impala
|Cybersécurité
|ErVimmune
|17
|Seventure Partners, Sprim
|Medtech
|Mycophyto
|16
|Innovacom, BNP Paribas Asset Management, Bpifrance, CDG Invest, Noshaq, Région Sud Investissement, Crédit Agricole Charente Périgord
|Biotech / Greentech
|BrightHeart
|11
|Odyssee Venture, Go Capital, Mussallem Chd Alliance, Lift Value, Idaho Healthtech Club, Side Angels, Sofinnova Partners, Business Angels
|Medtech
|Aviwell
|11
|Hatch Blue, Blast.club, Swen, Elaia, EIC
|Autres
|Twin labs
|8,4
|Kima Ventures, Betaworks, Business Angels
|Intelligence artificielle
|Quideos
|5,2
|Demea Invest, Breega, Crédit Agricole Brie Picardie Expansion, Clint Capital
|Fintech
|Innov'ATM
|5
|NC
|Medtech
|AI Verse
|5
|Supernova Invest, Creazur, Innovacom, Bpifrance
|Intelligence artificielle
|Recupere Metals
|5
|SistaFund, Endgame Capital, Ring Capital, Triple Impact Ventures, Business Angels
|Biotech / Greentech
|Cementic
|4,1
|Blast Club
|Autres
|Revox
|3
|Kima Ventures, Gabriel Hubert, Stanislas Polu, Tiny Supercomputer Investment Company, Weekend Fund, Firedrop, Drysdale Ventures, Oprtrs Club
|Intelligence artificielle
|Sweetech
|2,5
|Bpifrance, Iron Hands
|Biotech / Greentech
|Anodine
|2,5
|Bpifrance, Sowefund, Linksium, Grenoble Angels, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
|Autres
|GoCanopy
|2,1
|Isai, BNP Paribas Développement, Yellow Ventures, Business Angels
|Proptech
|Dowgo
|1,6
|50 Partners Capital, Cube, BAs
|Fintech
|CheckDPE
|1,2
|Demea Invest
|Biotech / Greentech
|Notom
|1,1
|Kima Ventures, SistaFund, Olympe Capital, business angels
|Autres
|Radiant
|1
|Hexa Carbon Zero, BPi, Tirésias Angels
|Energie
|Deal Makr
|0,7
|Business Angels
|Fintech
A noter que la medtech, la fintech et la biotech/greentech ont été les secteurs les plus actifs de janvier avec 4 opérations chacun.