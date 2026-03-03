DeepIP lève 25 millions de dollars pour son IA dédiée aux brevets

La start-up a développé une solution pour accompagner les professionnels de la propriété intellectuelle durant tout le cycle de vie d'un brevet.

Joli tour de table pour DeepIP. La start-up franco-américaine, qui a développé une plateforme d'intelligence artificielle pour accompagner les professionnels des brevets, annonce ce 3 mars avoir levé 25 millions de dollars auprès de Korelya Capital, Serena, Headline et Balderton. L'entreprise, qui possède un siège à New York et un siège à Paris, avait déjà récolté 15 millions de dollars en mars 2025.

Lancé officiellement en 2025, DeepIP a conçu un outil pour "identifier les idées qui ont le plus de valeur et les protéger à grande échelle", explique François-Xavier Leduc, CEO et cofondateur. "180 millions de brevets sont déposés dans le monde. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas de valeur car ils ne sont pas bien rédigés".

Concrètement, DeepIP accompagne les avocats et les professionnels de la propriété intellectuelle sur tout le cycle de vie d'un brevet, de l'identification de l'invention jusqu'à son exécution, en passant par la rédaction, l'évaluation des risques, la recherche d'invalidité ou encore la génération de dessins. L'assistant IA, qui est notamment intégré dans Microsoft Word, est alimenté par la réglementation et la jurisprudence liées aux brevets. "Avec notre outil, il faut seulement 12 heures pour rédiger un brevet. Cela permet de passer plus de temps sur les parties plus compliquées, comme par exemple la défense du brevet".

40 000 dossiers traités

Le mode de rémunération de DeepIP est basé sur un abonnement SaaS. La start-up assure avoir traité plus de 40 000 dossiers et revendique près de 400 clients, répartis entre cabinets de conseil, cabinets d'avocats et équipes de propriété intellectuelle en interne. Parmi ses clients, on retrouve notamment Philips, Greenberg Traurig ou encore Dexcom.

Cette levée de fonds est la deuxième pour DeepIP. Elle intervient quelques mois seulement après un financement de 15 millions de dollars. "Parfois, la meilleure décision est de prendre l'argent quand il est disponible. Cela nous permet de gérer la phase d'accélération à notre rythme", indique le dirigeant. "Notre ambition est d'asseoir notre leadership en servant les plus grosses entreprises du monde pendant tout le cycle de vie d'un brevet". Pour cela, DeepIP va renforcer ses équipes pour passer de 45 à 90 collaborateurs d'ici la fin de l'année.