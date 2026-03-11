Lemrock lève 4,6 millions de dollars pour aider les e-commerçants à apparaitre sur les IA conversationnelles

La start-up entend profiter de ce financement pour accélérer sur le marché américain et pour renforcer ses équipes.

Lemrock, start-up française qui a développé une solution pour permettre aux marques d'apparaître sur les IA conversationnelles, annonce ce 11 mars lever 4,6 millions de dollars auprès de Galion.exe et de business angels. L'opération est complétée par une part d'emprunt portant le total du financement à 7 millions de dollars.

"Le commerce agentique est en train de transformer l'e-commerce. Demain, les achats s'effectueront sur les IA conversationnelles. Pour les enseignes, il y a un risque de perte de visibilité et de maîtrise de leur image. Elles doivent se doter de nouvelles infrastructures pour s'adapter au commerce agentique", estime Roxane Laigle, CEO et cofondatrice.

Fondée en 2025, Lemrock permet aux marques d'être visibles sur les chatbots d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Mistral, Gemini, Perplexity ou encore DeepSeek. "On gère la connexion des catalogues, l'exposition des prix et la disponibilité en temps réel", assure la dirigeante. En parallèle, la start-up fournit à ses clients de la data sur les comportements et préférences des consommateurs, afin d’identifier les produits les plus recherchés sur les chatbots.

Si, pour l’instant, les achats ne s’effectuent pas encore directement sur les plateformes d'IA conversationnelles en France, la start-up anticipe une évolution rapide des usages. Elle a déjà noué un partenariat avec la fintech Tapbuy afin d'intégrer et gérer les paiements directement au sein des chatbots d’intelligence artificielle. "A terme, on souhaite devenir une infrastructure complète du commerce agentique", annonce Roxane Laigle.

Une soixantaine de clients

Lemrock compte une soixantaine de clients dont Maisons du Monde, Cdiscount ou encore Dim, et assure intervenir dans plus de 100 millions d'interactions mensuelles. "Le commerce conversationnel inverse la logique, ce n'est pas le client qui cherche le produit, c'est le bon produit qui vient au bon client. On permet aux enseignes de vendre mieux et aux consommateurs d'acheter mieux".

Le business model de la jeune pousse est aligné sur la performance de ses clients : "Dès qu’un utilisateur interagit avec un produit de l’un de nos clients via une IA conversationnelle, on perçoit une rémunération", explique Roxane Laigle. L’entreprise commercialise également une offre SaaS dédiée à l’analyse des données conversationnelles des consommateurs.

Cette levée de fonds doit permettre à Lemrock de conquérir les Etats-Unis : "On a déjà des clients américains mais on veut vraiment accélérer sur ce marché". Pour cela, la start-up, qui compte dix collaborateurs, envisage de renforcer ses équipes : "A très court terme, on vise entre cinq et sept recrutements", conclut la dirigeante.