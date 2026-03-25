Le padel, nouvelle star du networking : "Il a généré 250 000 euros juste en réseautant sur les terrains"

Sport à mi-chemin entre le tennis et le squash, le padel est devenu une activité favorable aux rencontres entre cadres et dirigeants grâce aux après-matchs transformés en networking.

"Padel is the new golf". Dans le milieu des affaires, la phrase est devenue une maxime. Moins élitiste, moins chronophage et moins cher, le padel, sport à la mode à mi-chemin entre le tennis et le squash, a ringardisé le golf comme territoire de networking. Dirigeants et cadres ont troqué leur club contre des raquettes. Désormais, ce ne sont plus les greens mais ces terrains de tennis version miniature entourés de parois vitrées qui servent de cadre aux échanges informels, appelés à se transformer en contrat ou partenariat.

De nombreux clubs business padel

Pour mêler sport et business, de nombreux clubs rassemblant des décideurs autour d’une partie de padel ont vu le jour : Padel 40-0, Moov In Padel, Pulse, Padel Circle Cup, Redes, ou encore Net&Connect, sans doute le plus connu d'entre eux. "Je suis d’origine espagnole, où le padel est très populaire. Je me suis intéressé aux clubs business traditionnels et aux country clubs, et j’ai voulu créer un projet à mi-chemin entre les deux. Au début, personne n’y croyait", raconte Lucas Lopez, qui a fondé Net&Connect en 2024.

Deux ans plus tard, la structure, qui compte une dizaine de collaborateurs, s'est bien développée. Elle propose deux types de service : des événements dédiés aux fondateurs et cadres de start-up et des événements pour les marques sur mesure, une alternative aux salons qu'elle facture 10 000 euros. "Nous avons organisé près de 60 événements et réuni plus de 2 500 décideurs. Au total, Net&Connect a permis de générer 1,75 million d'euros de business. Il y a même un gars qui a réalisé 250 000 euros à lui tout seul ! Et deux de nos membres se sont rencontrés grâce au club et ont décidé de s’associer pour créer une start-up spécialisée dans l’IA au sein du groupe Digitim", confie Lucas Lopez. Certains membres semblent même prendre le jeu un peu trop au sérieux. "L’un d’entre eux, qui gère un family office, participe à quatre tournois par semaine et fait partie du top 800 français !"

Parmi les membres de Net&Connect figure Romain Goueffon, directeur des partenariats chez Qonto, qui pratique le padel une à deux fois par semaine. "Dans mon métier, il est essentiel de construire des relations de confiance avec les partenaires. A force d’échanger avec eux, on découvre qu’ils aiment aussi jouer au padel, et c’est l’occasion parfaite de se retrouver et d’entretenir ces relations en dehors d'un cadre purement professionnel".

Très souvent, ces événements mêlant padel et business suivent un schéma similaire : les échanges professionnels succèdent aux échanges raquette en main. "On fait d’abord connaissance sur le terrain, puis il y a un petit moment convivial autour d’un verre, propice aux échanges professionnels. J’y ai déjà noué un partenariat, et j’ai même présenté certains de mes partenaires entre eux, comme LegalPlace et Axa". Un mode opératoire que connaît bien Thibaut Baron, fondateur de Purpl, une agence marketing pour les éditeurs de logiciels : "J’ai rejoint le réseau Padel 40-0. On joue pendant 1h30, puis un intervenant aborde un sujet business autour d’un petit cocktail. Grâce à ça, j’ai rencontré l’un de mes fournisseurs et même un professeur de yoga, qui va venir animer un atelier d’initiation chez nous".

Plus accessible que le tennis, moins élitiste que le golf

Sport dont la démocratisation est encore récente en France, le padel est parvenu à s'imposer rapidement comme un terrain privilégié de networking. Comment expliquer un tel engouement ? "Le padel se joue en double, ce qui favorise naturellement les échanges. Et avec quelques bases, on peut très vite prendre du plaisir", explique Romain Goueffon. Plus accessible que le tennis, moins élitiste et moins chronophage que le golf, ce sport s’intègre facilement dans les agendas professionnels : "On peut faire une partie rapide avant d’aller travailler". Un constat partagé par Thibaut Baron : "On peut s’amuser avec des joueurs de niveaux différents. C’est un sport très convivial".

Si le réseautage a surtout lieu pendant l'après-match, le terrain offre-t-il déjà des indices sur le comportement professionnel des joueurs ? "J’ai un ami courtier peu habitué à être contredit, et cela se ressent dans sa gestion des points litigieux ! Plus largement, l’attitude sur le terrain révèle souvent si une personne est plutôt introvertie ou extravertie en réunion", répond Thibaut Baron. "On observe vite la manière dont les personnes communiquent avec leur partenaire ou leur capacité à se remettre en question. Sur un terrain, on ne peut pas mentir", conclut Lucas Lopez.