Plume lève 3,3 millions d'euros pour son IA dédiée au déploiement des énergies renouvelables

Un financement qui doit permettre à la jeune pousse de doubler ses effectifs et de se lancer en Italie et aux Etats-Unis.

Nouveau tour de table pour Plume. La start-up française, fondée fin 2024 et passée par Y Combinator, annonce ce 9 avril avoir levé 3,3 millions d'euros pour aider les développeurs d'énergies renouvelables à déployer leurs projets plus rapidement. AENU, Kima Ventures, Raise Sherpa, Collab Fund et Y Combinator ont participé au tour de table.

"Développer un projet d'énergie renouvelable nécessite de croiser d'innombrables données et d'analyser de multiples contraintes. La plupart de ce travail reste encore manuel et nécessite beaucoup de temps", indique Edouard Labarthe, cofondateur et CEO. Pour y remédier, la start-up a conçu un assistant IA capable de centraliser, au sein d’une même plateforme, des données géospatiales et des documents réglementaires. "Ce sont des informations souvent complexes à exploiter, disséminées dans une grande variété de sources : documents d’urbanisme, articles de presse… Cela représente des millions de pages à parcourir".

Augmenter le taux de concrétisation d'un projet

Au-delà du gain de temps, Plume affirme contribuer à augmenter les chances de réussite des projets de déploiement d’énergies renouvelables : "L’incertitude liée aux risques et aux délais demeure l’un des principaux freins au développement des énergies renouvelables en Europe. En améliorant la qualité des analyses et en permettant une détection plus précoce des risques, nous augmentons la proportion de projets qui vont réellement à leur terme", assure le dirigeant.

La start-up, déjà rentable et dont le mode de rémunération repose sur un abonnement SaaS, indique avoir déployé sa solution auprès d'une douzaine de développeurs d'énergie répartis entre la France, l'Espagne, la Roumanie et la République tchèque. Cette levée de fonds, la deuxième après avoir récolté près d'un million de dollars à la sortie de Y Combinator, devra lui permettre d'attaquer le marché italien et américain. Pour cela, elle compte doubler ses effectifs pour passer de 6 à 12 collaborateurs.