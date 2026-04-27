Rivage lève 50 millions d'euros et acquiert Infoclip pour construire un grand groupe des services managés et de la cybersécurité

Il s'agit de la première acquisition de Rivage, qui souhaite créer une alliance d'entrepreneurs en leur offrant les ressources d'un grand groupe tout en préservant leur autonomie.

Deux annonces pour le prix d'une. Ce 27 avril, Rivage annonce avoir levé 50 millions d'euros auprès du fonds belge Strada Partners. L'entreprise, qui veut créer un grand groupe français des services managés et de la cybersécurité, profite de cette opération pour réaliser sa première acquisition avec le rachat d'Infoclip, une ESN fondée en 1989.

Créé en 2025, Rivage ambitionne de bâtir "une alliance d’entrepreneurs pour faire émerger un leader français souverain et indépendant dans les services managés et la cybersécurité d’ici 2030", explique Edouard Rousseau, cofondateur. Pour Infoclip comme pour les prochaines entreprises appelées à rejoindre la structure, le modèle d’acquisition repose sur un schéma bien défini : "Les fondateurs cèdent leur capital à Rivage, puis le réinvestissent afin de devenir coactionnaires du groupe. Une partie de leurs actions est indexée sur la performance de leur entreprise".

Le modèle vise à aligner l’ensemble des entrepreneurs autour d’un objectif commun : "Tous se réunissent autour d’un pacte : s’unir pour mieux performer. Il y a un véritable alignement des intérêts". Une approche qui s’accompagne d’une organisation volontairement souple : "C’est un modèle autonome et décentralisé où les entreprises qui nous rejoignent conservent leur liberté, leur nom, leurs équipes et leur ADN".

Objectif 4 à 6 rachats pour 2026

De son côté, Rivage met à disposition plusieurs services mutualisés pour accompagner leur développement : partage du réseau, mise en commun de fonctions support comme les ressources humaines ou la gestion financière, ainsi que des dispositifs dédiés tels que le coaching de dirigeants. "L'objectif est de profiter des bénéfices d'un grand groupe tout en garantissant l'autonomie des entreprises qui nous rejoignent".

Avec le fonds belge Strada Partners, Rivage s’appuie sur un acteur qui semble bien positionné pour accompagner son projet : "Ce que nous voulons construire en France, ils l’ont déjà réalisé en Flandre avec AXI Services. Ils ont déjà l’expérience de ce modèle". Grâce à ce financement, Rivage a donc pu s'offrir Infoclip, spécialiste des services informatiques managés, couvrant notamment le cloud, la cybersécurité et l’infogérance, qui réalise huit millions d’euros de chiffre d’affaires et compte près de 500 clients PME et ETI. Pour la suite, "nous visons le rachat de quatre à six entreprises en 2026, pour atteindre un chiffre d’affaires agrégé compris entre 25 et 30 millions d’euros", conclut Edouard Rousseau.