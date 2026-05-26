Certo lève 3,5 millions de dollars pour sa plateforme dédiée à la conformité réglementaire

La jeune pousse a conçu une solution permettant aux entreprises d'accélérer le déploiement de leurs produits à l'international.

Certo, start-up française, qui a développé une solution pour automatiser la conformité produit des entreprises du secteur alimentaire et de la beauté, annonce ce 26 mai avoir levé 3,5 millions de dollars. Daphni, Entrepreneurs First, Motier Ventures et Transpose Platform ont participé au tour de table. L'opération est complétée par un emprunt de 500 000 dollars, portant le financement total à 4 millions de dollars.

Les jeunes pousses tricolores qui automatisent la conformité produit semblent avoir le vent dans le dos puisqu'il y a à peine un mois, c'était Cleo Labs qui annonçait sa première levée de fonds. Une dynamique portée par un constat simple : "La conformité réglementaire constitue le chemin critique de chaque lancement produit, mais le processus n'a pas changé depuis des décennies", résume Bastien Deliège-Coste, CEO et cofondateur de Certo.

Fondée en 2025, la start-up assure couvrir l'intégralité du cycle de conformité produit à travers cinq modules : l'homologation des matières premières et des ingrédients, la conformité des formules, la vérification des allégations, le contrôle de l'étiquetage et la documentation d'accès au marché. "On utilise des agents IA pour croiser les produits avec les réglementations de chaque marché qui sont mises à jour en continu, les standards internes de l'entreprise et les exigences spécifiques des distributeurs", indique le dirigeant. "L'objectif est d'aider les entreprises à lancer des produits à l'international plus rapidement et à les maintenir le plus longtemps possible, soit pour générer des revenus supplémentaires, soit pour éviter des amendes".

Une dizaine de clients

Certo s'adresse à plusieurs types d'acteurs : "On équipe des manufactures, des marques qui achètent un produit fini avant d'y apposer leur logo ou encore des distributeurs". La start-up est spécialisée dans le secteur alimentaire (incluant les compléments alimentaires et la petfood) et la cosmétique. Elle revendique une dizaine de clients en Europe et aux Etats-Unis, "dont certains réalisent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires". A noter que le business model de Certo repose sur deux sources de revenus : un abonnement SaaS et des prestations de services réglementaires assurées par ses équipes auprès des clients.

La levée de fonds, la deuxième après un tour de table de 250 000 dollars en 2025, doit notamment permettre à la start-up de recruter des experts réglementaires et d'accélérer sur le marché américain. "On est actuellement six. On devrait être une dizaine d'ici la fin de l'année", conclut Bastien Deliège-Coste.